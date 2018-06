Atac armat în Annapolis, SUA: mai mulți jurnaliști au fost împușcați într-o redacție

Nu este prima oară când vorbim de un atac armat în SUA, dar atentatul din Annapolis, Maryland va rămâne în istorie din cauza mai multor particularități.

Problema accesului absurd de facil la arme pe teritoriul Statele Unite s-a reflectat în cel mai recent atac armat din Annapolis, Maryland. Un bărbat a intrat într-o redacție a unui jurnal local și a început să tragă. Un număr destul de mare de persoane au fost salvate la locul evenimentului, dar până la această oră, s-au înregistrat deja cinci persoane decedate, cu alte câteva aflate la spital într-o stare gravă.

Întregul set de circumstanțe s-a desfășurat în statul Maryland din SUA, localitatea Annapolis în jurul orei 14:30. Numărul total al victimelor este momentan necunoscut și vor trece probabil mai multe zile până când vor fi făcute publice o mare parte din detalii.

Poliția a intervenit imediat la fața locului, iar făptașul a fost prins, cel puțin în teorie. Momentan, nu există nici o dovadă că individul cu pricina nu a acționat singur. O singură persoană a fost prinsă cu o armă de foc. Posibilitatea unui atac terorist a fost luată de asemenea în calcul, dar nu au fost găsite indicii care să confirme în vreun fel respectiva ipoteză. Cele mai noi detalii pe marginea subiectului au fost ivestigate fără să fie găsite legături cu talibani, membri Al-Qaida sau vreo altă grupare teroristă.

Oficialii de la Casa Albă au fost informați pe marginea evenimentul și același lucru se poate spune și despre președintele Donald Trump. Din păcate, nu există vreo declarație oficială scoasă de la naftalină pentru astfel de de situații foarte des întâlnite în SUA. La scurt timp după respectivul eveniment, bărbatul responsabil a fost reținut în viață de către autorități, probabil din cauza faptului că și-a terminat muniția. . Conform celor de la CBS News, Capital Gazette a fost prima redacție de pe teritoriul Statelor Unite în care s-au înregistrate un atentat.

