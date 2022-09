Assassin’s Creed Mirage, titlul care se întoarce la originile seriei: când apare noul joc

Ubisoft a împărtășit primul trailer al jocului.

Assassin’s Creed Mirage, următorul joc din seria de acțiune și aventură de lungă durată a Ubisoft, va sosi în 2023. Editorul a anunțat data lansării în timpul evenimentului său Ubisoft Forward. Amplasat cu două decenii înainte de evenimentele din Assassin’s Creed Valhalla, jocul va reuni fanii cu Basim Ibn Ishaq și va readuce joocul la rădăcinile sale stealth.

Într-un briefing ținut înainte de prezentare, Ubisoft Bordeaux, studioul care conduce dezvoltarea proiectului, l-a descris pe Basim drept cel mai agil asasin din istoria francizei. El va avea noi abilități care să-l ajute să evite detectarea, dintre care unele le poți vedea afișate în trailerul cinematografic pe care Ubisoft l-a distribuit. O parte integrantă a trusei lui Basim este Enkidu, vulturul său de companie.

La fel ca Senu în Origins, Enkidu poate cerceta înainte ca tu să detectezi potențiale amenințări, dar o noutate în Mirage este că vor exista arcași care vor putea să-ți descopere și să-ți elimine prietenul cu pene. Pe lângă noile gadgeturi, inclusiv bombe de fum și mine otrăvitoare, Basim va avea și capacitatea de a încetini pentru scurt timp timpul și de a pune la cale mai multe asasinate.

Având în vedere că acțiunea se întoarce în primul rând într-un singur oraș – Bagdad în jurul anului 861 d.Hr. – parkour-ul va juca un rol mult mai important decât în ​​jocurile mai recente. Ubisoft Bordeaux a spus că Basim va fi unul dintre cei mai agili personaje din istoria francizei, cu un set de mișcări care include atât trucuri noi, cât și cele care revin. Între timp, povestea se va concentra pe The Hidden Ones, organizația care precede Frăția Asasinilor și o va vedea pe Shohreh Aghdashloo( The Expanse) jucându-l pe mentorul lui Basim, Roshan.

Când va sosi anul viitor, Assassin’s Creed Mirage va fi disponibil pe PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna și PC. Între timp, fanii pot aștepta cu nerăbdare The Last Chapter, DLC-ul gratuit care va sosi mai târziu în acest an și va completa povestea lui Valhalla.