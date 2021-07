Creatorii Assassin’s Creed și Far Cry, în mijlocul unui scandal gigantic: de ce pleacă angajații Ubisoft

De câteva săptămâni, au început să circule online detalii despre mediul toxic de lucru de la Ubisoft, dar este prima oară când acestea au fost confirmate oficial printr-un document intern. Din acest motiv, jocurile tale favorite ar putea fi în pericol.

Există o cultură toxică de lucru în studiourile Ubisoft, poate cel mai mare dezvoltator și publisher de jocuri de pe mapamond. Situația este atât de gravă și e atât de improbabil să se remedieze, încât Ubisoft a ajuns să scrie într-un raport de business că angajați de top ar putea să plece în următorul an din cauza dezastrului emoțional provocat de superiori.

Chiar dacă are în portofoliu francize puternice, precum Assassin`s Creed sau Far Cry, toți banii din lume se pare că nu sunt suficienți pentru ca Ubisoft să-și țină oamenii de top în companie. La aproximativ un an de la primele speculații pe marginea acestei situații, hărțuirea și abuzul nu par să dispară prea curând din cultura gigantului.

În condiții normale, scandalurile legate de hărțuire dintr-o firmă duc la publicitate negativă, iar ulterior, la schimbări majore în conducerea companiei. Cei de la Ubisoft au însă alt stres. În raportul pe care îl poți parcurge integral aici, șefii gigantului sunt îngrijorați că productivitatea și termenele de predare ale jocurilor au de suferit din cauza nemulțumirii îndreptățite a angajaților.

În documentul de business care include, printre altele, eventualele dificultăți pe care le întâmpină compania în următorul an, sunt trecute în mod explicit ”plecarea unor talente cheie” și ”inabilitatea de a atrage și a menține talente”. Acestea sunt trecute cu un risc mare. Printre motivele din spatele acestei situații sunt trecute mediul toxic de lucru. În același context, sunt menționate și concedieri sau demisii datorate ”mișcării de a denunța comportamentul toxic și sexist în echipele Ubisoft”. Cei mai mulți au părăsit firma pentru ”au simțit că valorile lor nu se mai aliniază cu cele ale Ubisoft”.

Rămâne să vedem cât timp va mai rămâne o constantă abuzul în această companie și, nu în ultimul rând, cum vor fi afectate vânzările de detaliile îngrijorătoare care vor ajunge online din curtea dezvoltatorului.