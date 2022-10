ARTmania 2023: primele trupe, anunțate: cât costă abonamentele

ARTmania 2023 a anunțat care sunt primele trupe confirmate pentru ediția de anul viitor, însă și prețurile abonamentelor.

Vestea bună este că, deși suntem încă în luna octombrie a anului 2022, Festivalul ARTmania are deja trei grei pe listă: Emperor, Samael și Pail of Salvation. Vestea la fel de bună este că, în lunile următoare, noi nume mari s-ar putea alătura, publicul sperând chiar la o revenire a celor de la Lacrimosa.

În cazul în care te întrebai, abonamentele au fost deja puse în vânzare. El pot fi achiziționate din rețeaua iabilet.ro și au o valoare de 367,65 lei/abonament.

Reamintim că, la ARTmania 2022, i-am putut vedea, printre alții, pe Mercyful Fate, Meshuggah, Transatlantic, Testament, Cult of Luna, My Dying Bride, Leprous, The Pineapple Thief, Pain of Salvation sau The Vintage Caravan.

În plus, publicul avid după muzica rock a avut, de asemenea, ocazia de a asculta live trei dintre cele mai bune trupe românești: Bucovina, Dor de Duh și Taine.

ARTmania este cel mai longeviv festival rock din România

ARTmania este cel mai longeviv festival din nișa sa, fiind primul din țara noastră care a mizat pe îmbinarea muzicii rock cu artele frumoase, fiind, deopotrivă, o platformă dedicată promovării „tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock”. Festivalul și-a dorit să devină un promotor regional al proiectelor muzicale contemporane și putem spune că acest lucru a fost îndeplinit cu succes.

Mai toate edițiile ARTmania s-au desfășurat în Piața Mare din Sibiu, una dintre cele mai frumoase cetăți medievale europene. 2022 nu va face rabat de la acest obicei, devenit tradiție.

Încă din 2006, de la prima ediție, festivalul a adus pe scenă nume ca Lacrimosa, Steven Wilson, Peter Hammill, Serj Tankian, Devin Townsend, Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters of Mercy, Anathema, Apocalyptica, Lacuna Coil, Helloween, Poets of the Fall, Therion, Amorphis sau Deine Lakaien, printre mulți-mulți alții.