Apple, fruntaș la utilizatori: care e strategia gigantului

Se pare că strategia de dezvoltare pe care a implementat-o Apple acum patru ani, oferind mai multă autonomie grupurilor de produse, dă roade și se vede foarte bine în numărul foarte mare de utilizatori noi care aleg să cumpere produsele companiei.

Ca referință, până în 2018, Apple încerca să se axeze cât mai mult pe produsele aflate pe val, de genul iPhone și Apple Watch. În acest context, produse precum iPad sau Mac erau actualizate mai rar. Însă din 2iP018, Apple a schimbat strategia și a început să ofere autonomie echipelor care se ocupă de grupurile de produse. Acest lucru înseamnă că, în loc ca cineva pe lanțul ierarhic să decidă și să aprobe evoluția pentru toate produsele companiei, departamentele grupurilor de produse funcționează acum independent, conform unei analize făcute de Above Avalon.

Apple n-are concurență

Acum, în 2022, se observă că toate categoriile de produse Apple au avansat mult mai rapid, lansând mult mai mult update-uri decât se întâmpla înainte de 2018. Cel mai important aspect este că acestea atrag utilizatori noi într-un ritm excelent.

Ca exemplu, iPhone are 60 de milioane de utilizatori noi pe an (cel mai bun ritm din ultimii cinci ani), Apple Watch, 30 de milioane de utilizatori noi pe an (cel mai bun ritm din toate timpurile), iar iPad are 30 de milioane de utilizatori noi pe an, având, de asemenea, cel mai bun ritm din toate timpurile. De asemenea, Mac are 15 de milioane de utilizatori noi pe an.

Conform aceleiași analize, nu există la ora actuală nicio altă companie care să poată țină pasul cu Apple, adică să aibă același ritm de dezvoltare și de atragere a noilor utilizatori pe o gamă atât de largă de produse.

În ultimele 18 luni, gigantul tech a organizat șapte dezvăluiri de produse care au inclus o colecție de hardware, software și servicii noi. Nu există nicio altă companie în aceeași ligă ca Apple când vine vorba de menținerea și actualizarea unui ecosistem atât de larg și cuprinzător de dispozitive și servicii. Ritmul dezvăluirii noilor produse de la Apple a jucat un rol în succesul companiei.