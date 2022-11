Anunțul ANAF pentru toți românii care caută mașini ieftine: Mercedes, Skoda, Citroen, la prețuri de nimic

Aproape în fiecare lună, cei de la ANAF au programate mai multe licitații pentru autoturisme confiscate, dar și alte tipuri de bunuri. Important este să ai în vedere că nu poți pune mâna pe ele decât în localitatea în care au intrat în posesia Fiscului. Cu alte cuvinte, s-ar putea să fie nevoie să te plimbi un pic, dar având în vedere prețurile modice, sunt șanse mari să merite efortul.

În următoarele câteva săptămâni, oficialii ANAF au programate mai multe licitații la care ar fi bine să participi, dacă îți dorești o mașină ieftină, nu foarte nouă, dar într-o stare bună. Nici măcar nu contează dacă ești fan Citroen, Mercedes sau Skoda, sunt șanse mari să găsești ceva care să-ți placă.

Ce vinde ANAF la licitație pe final de 2022

Lista licitațiilor ANAF din următoarea perioadă începe cu Citroen Berlingo N1 model 1,9 D culoare ALB, Caroserie: FURGON, 3 uși, 2 locuri, An fabricație: 2001. Prețul de pornire al licitației este de 5.495 lei. Licitația are loc pe 25 noiembrie în orașul Cugir.

Disponibil în aceeași localitate este și un autoturism marca Mercedes-Benz culoare Albastru, Caroserie: Berlină, 5 locuri, An fabricație: 2002, Combustibil: Diesel, Putere: 125 KW, Capacitate cilindrică: 2685 CMC. Prețul de pornire al licitației este de 3.861 lei. Licitația are loc pe 25 noiembrie în orașul Cugir.

Pe aceeași listă de mașini ofertate de ANAF, găsești un autoturism marca Skoda model Octavia, Caroserie: COMBI, An fabricație: 2003. Prețul de pornire al licitației este de 7.562 lei. Licitația are loc pe 7 decembrie în orașul Aiud.

Fanii Volkswagen pot opta pentru un TRANSPORTER 2.5 TDI, An fabricație: 2003, Prețul de pornire al licitației este de 16.296 lei. Licitația are loc pe 7 decembrie în orașul Aiud, potrivit Ziarulunirea.ro. Un Volkswagen LT 35, culoare Alb, An fabricație: 2000, Combustibil: Diesel este și el disponibil la licitație. Prețul de pornire al licitației este de 15.622 lei. Licitația are loc pe 7 decembrie în orașul Aiud.

Tot în Aiud, dar licitația are loc pe 23 noiembrie, găsești un Chevrolet Aveo, an fabricație: 2011, Culoare: ALB, Combustibil: Diesel, EURO 2. Prețul de pornire al licitației este de 5.234 lei. Nu în ultimul rând, dacă vrei o piesă de istorie românească, un camion ROMAN model 19215APF14, An fabricație: 1989 poate fi achiziționat pe 22 noiembrie la Câmpeni, prețul de pornire al licitației fiind de 9342 de lei.