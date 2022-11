ANAF pune tunurile pe acești români acuzați că se scaldă în bani: poartă halate albe și tuturor ne e frică de ei

Fiscul a decis să ia în vizor o altă categorie de români, despre care a descoperit că nu prea obișnuiește să-și declare veniturile transparent.

ANAF militează pentru a determina românii, indiferent de profesia lor, să se conformeze voluntar la normele fiscale.

Practic, să te duci de bunăvoie și să declari ce sume de bani încasezi și, după caz, să plătești ce contribuții, taxe și impozite prevede legea.

Problema este că, deși sunt mulți români care procedează așa, nu toată lumea e complet transparentă cu banii câștigați și, evident, din această situație statul pierde bani. Conform Fiscului, medicii stomatologi sunt în această situație rușinoasă. 80% dintre aceștia nu ar fi complet transparenți cu banii câștigați, deci nu transmit către Fisc tot ceea ce încasează, ca nivelul taxelor să fie mai mic.

Fiscul e mai hotărât ca niciodată să le arate că România nu e „sat fără câini”

„Chiar ieri am încheiat un proiect pe fonduri europene de conformare voluntară la declarare la persoane fizice şi de acolo s-au pornit acele acţiuni de prevenţie pentru cei care lucrează în domeniul înfrumuseţării, pentru profesorii care dau meditaţii şi pentru cei care închiriază locuinţe. Şi din analizele pe care le-am făcut, repet ieri fiind finalizarea acelui proiect, am constatat că lucrurile s-au îmbunătăţit. A crescut practic conformarea pe aceste domenii şi am luat decizia să extindem acest mecanism.

În sensul în care s-au făcut nişte ghiduri pentru aceste profesii, s-au trimis scrisori ţintite în anumite judeţe. Vom trimite anul viitor scrisori pe acele trei domenii de activitate care au fost prinse în acest program şi în alte judeţe şi vom extinde şi la alte categorii de profesii. Iar din analizele noastre, da, a reieşit că există un mare grad de neconformare la declarare în cazul medicilor stomatologi.

Şi vom încerca să îi conştientizăm pe cei care practică această meserie că este important să aibă casă de marcat, să înregistreze fiscal toate sumele de bani pe care ei le obţin în urma profesiei dumnealor, să îşi declare corect impozitele şi taxele să le plătească. Cum vom face acest lucru? Vom face nişte ghiduri speciale, vom trimite scrisori nu ştiu dacă spre toate, dar către majoritatea cabinetelor de stomatologie din România pentru că eu cred foarte mult în prevenţie”, a spus președintele ANAF, Lucian Heiuș.

Momentan, Fiscul va face demersuri să convingă medicii să vină ei către Fisc cu declarațiile corecte. De-abia apoi, dacă nu va crește gradul de conformare, ANAF ar putea să dea drumul la controale în toată țara.