Curs BNR pentru 17 ianuarie 2022. Cât costă euro la început de săptămână?

Finalul de săptămână a prins leul cu o creștere de 0.0003 unități în raport cu principala monedă europeană. De cealaltă parte, dolarul a mai crescut la ultima cotație de vineri 14 ianuuarie, ajungând la 4.3142 lei, iar lira sterlină a înregistrat o scădere de 0.0021 unități în raport cu leul. Astăzi vom avea un nou curs BNR pentru 17 ianuarie 2022, după ora 13:00, când vom afla cât va costa euro la început de săptămână.

România a intrat în 2022, sub efectul crizei ecnomice

România a terminat 2021 cu mai multe dezechilibre macroeconomice pe care intenționează să le corecteze în 2022. Prognoza privind creșterea economică s-a îmbunătățit pe parcursul anului trecut, și se aștepta la o creștere de 7% a PIB-ului. Cu toate acestea, deficitul de cont curent s-a înrăutățit și a apărut o nouă problemă.

Rata inflației, care pe final de an a ajuns la valori istoric record. Deși deficitul bugetar a fost ținut sub control, România trebuie să pună în aplicare setul de reforme necesare pentru a beneficia de banii Uniunii Europene (UE) oferiți prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNR). Printre acestea se numără reforma întreprinderilor de stat și tranziția către economia verde.

Au existat temeri importante în ceea ce privește volatilitatea creșterii economice, care era prognozată între 1,4% și 4,9% la începutul anului trecut, atât de instituțiile interne, cât și de cele externe. Situația economică s-a îmbunătățit pe parcursul anului.

Rata a inflației record, și instabilitate monetară accentuată

Pe de altă parte, industria și sectorul construcțiilor nu au reușit să reia în mod constant creșterea. Cele mai recente date arată că PIB-ul a crescut cu 7,2% în primele nouă luni ale anului 2021, dar cu o încetinire continuă în ultimele trimestre. Cu toate acestea, experții consideră că incertitudinea cu privire la evoluția viitoarelor agregate macroeconomice este în creștere, deoarece persistă mai multe probleme care au fost evidențiate la începutul anului și care trebuie rezolvate.

Cu o rată a inflației record, și cu o instabilitate monetară accentuată, anul 2022 a moștenit criza ecnomică de anul trecut, deși guvernul anterior se lăuda cu creșteri importante. Predicțiile analiștilor spre final de an, referitoare la cursul de schimb euro/leu erau sumbre, dar 2022 a prins euro încă sub pragul de 5 lei. Rămâne să vedem cât va mai rezista leul și dacă BNR reușește să mențină cursul sub acest prag psihologic nou de 5 lei.

Curs BNR pentru 17 ianuarie 2022: Euro

1 euro = lei (lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de lei.

Curs BNR pentru 17 ianuarie 2022: Dolar

1 dolar = Lei (Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de Lei.

Curs BNR pentru 17 ianuarie 2022: Lira sterlină

1 liră = Lei (Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 17 ianuarie 2022

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a crescut față de ziua anterioară, după cum urmează: