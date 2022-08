Anul școlar începe cu prețuri explodate la rechizite: niciodată nu a fost mai scump să-ți ții copilul în școală

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, prețurile la rechizite au explodat. Ajungi să dai chiar și dublu pe niște instrumente indispensabile în cazul unui copil care începe școala.

Majoritatea rechizitelor sunt mai scumpe cu 40-50% la începutul noului an școlar, deși există excepții chiar și cu scumpiri de 100%. În contextul în care salariile românilor, sub nicio formă, nu au înregistrat astfel de creșteri, tinde să fie evident mulți copii nu vor avea tot ce le trebuie în timpul orelor.

Cât de scump este să-ți ții copilul la școală

Indiferent dacă te uiți la caiete, ghiozdane sau penare, toate s-au scumpit în ultimul an. Vorbim de o medie de 40-50%. Dacă ești curios ce s-a dublat în acest timp, plătești cu 100% mai mult pe caiete de biologie, geografie sau muzică. Deși o mare parte din scumpiri sunt justificate, cu mai puțin de două săptămâni rămase până la începerea noului an școlar, goana după rechizite a alimentat și un val agresiv de speculă.

În 2022, ajungi să plătești aproximativ 166 de lei pe 10 caiete de română și 10 caiete de matematică, conform Digi24. Librarii, angajați de altfel ca și cei care cumpără, dau dreptate oamenilor care se plâng de prețurile explodate. Caietele de biologie, geografie și muzică erau 1,3 lei, iar acum plătești 2,5 lei pe același lucru.

Un ghiozdan micuț, simplu, care era 100 de lei în urmă cu un an, te costă în 2022 nu mai puțin de 150 de lei. Penarele echipate s-au scumpit cu 30 de lei bucata, pe când acuarele se vând cu 18 lei față de 10 lei, cât costau în urmă cu un an.

”Un capitol important în pregătirea copiilor pentru începutul de an școlar este reprezentat de îmbrăcăminte. Am pregătit două ținute: pentru o fetiță și pentru un băiețel. Ambele sunt compuse din cămașă, pulover, pantaloni sau fustă și încălțăminte. Prețul acestor ținute este de 225 de lei.”, atrage atenția un report Digi24. Noul an școlar începe luni, 5 septembrie.