ANPC dă replica, după ce Sorin Oprescu a fost eliberat, pe motiv de condiții precare în închisorile românești

Magistrații din Grecia au decis să îl elibereze pe Sorin Oprescu, motivând că în România nu ar putea beneficia de condiții decente în închisoare, mai ales având în vedere afecțiunile de care suferă. Astfel, judecătorii eleni au decis să nu îl extrădeze pe fostul edil, pe care l-au lăsat în libertate, cu toate că avea de ispășit o condamnare de 10 ani și 8 luni de închisoare în România.

Inocând condiții precare și boli de inimă, avocații lui Oprescu au reușit să îi impresioneze pe judecătorii eleni, care au refuzat extrădarea.

În replică, directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a menționat că afecțiunile la inimă de care Sorin Oprescu suferă pot fi tratate fără probleme în sistemul penitenciar românesc.

„În cazul Oprescu, (…) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni. Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc. Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuti care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (…) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare”, a precizat Dan Halchin, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.