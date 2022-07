ANALIZĂ – Practicile Vodafone, la limita dintre ilegal și imoral. Cum am ajuns să disprețuiesc operatorul de telefonie

La 9:58, vineri – 15 iulie 2022, am primit un SMS cu o reclamă la jocuri de noroc. Era o ofertă imbatabilă, ”fără risc” și complet nesolicitată. A venit de la Vodafone prin programul AdPlus și a dat naștere analizei de mai jos.

Printre dependenții de jocuri de noroc există cea mai mare rată a tentativelor de suicid dintre toate formele de dependență. Una din cinci persoane care suferă de acest viciu a încercat cel puțin o dată să-și ia viața. Această realitate îngrijorătoare este amplificată de o rată sporită de sărăcie într-o țară precum România și de o obsesie pentru îmbogățire rapidă alimentată de rețelele de socializare, ”vedete” și posturi TV.

Pe de o parte, statul român încasează sume fabuloase în fiecare an din această industrie, iar de la 1 august 2022, sumele vor crește și mai mult. Din acest motiv, nu are nicio intenție să pună piedică adevăratei ”cloști cu puii de aur” a finanțelor românești. În cealaltă tabără, giganții industriei nu au niciun interes să ilustreze în detaliu gravitatea fenomenului dependenței de jocuri de noroc în România. Astfel, nu știm câți români joacă, câți sunt dependenți, câte familii s-au destrămat, câți oameni au ajuns în șanț sau în cimitir din cauza acestei practici. Un exemplu al acestei practici mi s-a strecurat în telefon datorită Vodafone România.

Un lucru este însă sigur, psihologii români sunt cât se poate de îngrijorați de acest fenomen care a luat amploare în ultimul deceniu și care, în opinia lor, generează din ce în ce mai multe victime. Dacă te întrebi cât de ușor o persoană devine victimă, gândește-te că, încă din 2018, în țara noastră activau 41.810 locații de jocuri de noroc, dintre care 15.086 erau ”instalate” în mediul rural, iar 26.724 se găseau în orașe. Dacă estimările se dovedesc a fi adevărate, în 2022, vorbim de aproape 50.000 de astfel de centre în care să-ți încerci norocul și, implicit, să alimentezi o posibilă dependență de care este ușor să te apuci și semnificativ mai greu să te lași.

Conform datelor agregate de clinica ONG ALIAT (Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și a Toximanilor), rata de recădere în viciu este de aproximativ 90%, în timp ce platforma Joc Responsabil estimează același procent între 70 și 80%. Cu alte cuvinte, în cel mai optimist caz, 7 din 10 oameni care ating performanța de a se lăsa de jocuri de noroc, de fapt, se vor apuca din nou. Este doar o chestiune de timp.

Una peste alta, apropierea ta de acest subiect ține de persoanele din anturaj care au fost afectate de acest viciu incredibil de periculos. Dacă ești imun la subiect, ești norocos. Dar tendința din piață spune că este aproape inevitabil ca cineva apropiat, un prieten, un amic, un membru al familiei să cadă în patima jocurilor de noroc, mai ales în România, unde nivelul de sărăcie se acutizează de la o zi la alta, iar ”soluția simplă” a jocurilor de noroc este prezentă la fiecare colț de stradă.

Scenariul 1: Un copil vede SMS-ul de la Vodafone prin care este invitat la jocuri de noroc, cade în patima acestui fenomen, renunță la școală și se apucă de băut ( șanse de 67%), droguri ilegale (14%) și droguri legale (19%)

Ce este Vodafone AdPlus și cum a devenit o problemă

Primele informații despre Vodafone AdPlus au ajuns în spațiul public de la noi în 2010 și tot din acea perioadă desprindem primele date legate de modul în care funcționează și cum îți personalizează reclamele. În teorie, ar trebui ca aceste mesaje promoționale să ajungă la utilizatori doar dacă le-au cerut explicit, dar nu îmi aduc aminte să fi fost cazul meu. Cu toate acestea, în istoricul de SMS-uri din ultimii trei ani am găsit 10 astfel de mesaje. Niciunul nu m-a supărat însă la fel de mult precum cel pentru Magnumbet, cu următorul text.

”La MAGNUMBET, ai pachet 2 in 1: 700 Rotiri Gratis si 3300 Lei Bonus in Casino + un Freebet de 500 Lei la Pariuri! Profita acum https://bit.ly/………

Mesaj primit prin serviciul gratuit Vodafone AdPlus. Pentru detalii sau dezabonare acceseaza www.vodafone.ro/adplus.”

Ca referință, în cazul în care crezi că poți dezactiva serviciul Vodafone AdPlus prin doar câteva clickuri în spatele adresei web de mai sus, te înșeli amarnic. Procesul este unul incredibil de laborios și a implicat ascultarea multor mesaje robotizate în spatele numărului de telefon *567 pentru a-mi atinge scopul. În final, am dezactivat reclamele prin email, MMS și SMS de la Vodafone prin tastarea următorului cod – 211212132, după inițierea apelului la numărul cu * menționat.

Ca să înțelegi însă mai bine cum au ajuns abonații care plătesc zeci sau sute de euro către Vodafone în fiecare lună să primească reclame personalizate pe telefon, trebuie să ne întoarcem la primele comunicate pe subiecte, cele de mai bine de zece ani. „După ce AdPlus a revoluționat modul în care brandurile şi companiile pot comunica și interacționa cu utilizatorii lor, serviciul oferă acum un instrument inovator pentru piața media, posibilitatea de a targeta cu precizie vizitatorii site-urilor de mobil, cu mesaje comerciale personalizate. Astfel, mărcile pot alege segmente personalizate ale vizitatorilor şi transmite fiecărui grup mesaje specifice pe fiecare site de mobil“, spunea în 2010 Horațiu Dimulescu, Manager Mobile Advertising, Vodafone România.

”Odată cu deschiderea apetitului pentru folosirea targetarii precise în campaniile de mesaje şi insert-uri în factura telefonică, de acum vom oferi împreună cu Vodafone posibilitatea folosirii aceloraşi criterii pentru a livra publicitate online pe site-uri optimizate pentru vizualizare pe telefonul mobil. Astfel, banner-ul publicitar poate fi vizualizat, de exemplu, doar de persoanele de sex masculin din Bacău, posesori de smartphone, cu vârsta între 25-35 ani, dacă acesta este target-ul ce ne interesează“, a declarat în 2010 Cristi Marinescu, Director Executiv al Splendid Interactive pentru businesscover.ro. La acea vreme, deși unele detalii s-au mai schimbat între timp, AdPlus se traducea prin nu mai puțin de opt canale de publicitate personalizată și, implicit, mijloace prin care operatorul de telefonie să monetizeze datele pe care le are despre clienții său.

Întregul set de informații folosit în procesul de personalizare a reclamelor pe care le primești prin AdPlus este explicat de către operatorul de telefonie pe site-ul propriu și include ”fascinant” de multe informații despre tine și comportamentul tău. ”Pentru și a vă transmite mesaje personalizate cu privire la produsele și serviciile Partenerilor Vodafone, doar dacă am primit anterior consimțământul Dvs., vom putea prelucra următoarele Date: Date de identificare și de contact: adresă de facturare, data nașterii, sexul, numărul de telefon; Date de trafic: utilizarea rețelei, evenimente privind traficul de date, trafic internațional și în roaming, utilizare minute/SMS-uri; Date privind Managementul Valorii Clienților: preferințele Dvs. cu privire la primirea de mesaje personalizate; Date de cont: numărul de client, informații cu privire la planul tarifar, restricționări, tipul abonamentului, opțiunea de a primi factura pe suport fizic; Date privind dispozitivul: tipul dispozitivului, sistemul de operare al dispozitivului, producătorul dispozitivului; Date financiare: tipul plății (plata cu cardul); Date privind Solvabilitatea: comportamentul de plată; Date de Localizare: localizare de proximitate bazată pe datele din rețeaua noastră de comunicații electronice (Geo-locația dispozitivului dvs. stabilită pe baza informațiilor colectate de sistemele rețelei noastre); Date deduse: profilul de marketing.”

Scenariul 2: „Când pariez pe bani, parcă îmi ia cineva mințile. Anul ăsta am rulat cam 26.000 mii de lei și sunt încă în pierdere, mai am de recuperat niște mii. Când câștig, forțez și pariez mai mult. Când pierd intru în vrie și încerc să recuperez banii. Într-un final pierd și mai mult” – a explicat pentru PressOne Costin

Cât de complicat este să fii dependent de jocuri de noroc

În încercarea de a înțelege mai bine acest fenomen al dependenței de jocurile de noroc, am discutat cu psihologul Alina Sfârlea. ”Dependența de jocurile de noroc este o tulburare legată de controlul impulsurilor. Jocul patologic este incapacitatea persoanei de a rezista impulsului de a juca, chiar conștientizând faptul că acest lucru are efecte negative asupra lui și a celor din jur. Este o afecțiune mult mai des întâlnita decât ne putem imagina, pentru că nu există semne sau simptome fizice evidente, cum există în cazul altor dependențe, fiind clasificata drept ’o boala ascunsa’.”

Din 2013, DSM-5 (Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburarilor Mintale) a inclus dependența de jocuri de noroc ca o tulburare diagnosticabilă, pentru că există suficiente dovezi științifice că nu este o tulburare de voință, ci este o afecțiune de sănătate mintală care poate fi ajutată cu un tratament profesionist (servicii sociale de susținere, psihoterapie). Să cauți un ajutor profesionist nu e semn de slăbiciune, pentru că specialiștii iți oferă suport și instrumente pentru a face față dependenței. Nu există tratament medicamentos, poți găsi suportul necesar doar in terapie.”, a explicat ea.

În cazul în care te întrebi cum poți identifica o persoană dependentă de jocuri de noroc, același psiholog ne oferă niște indicii clare pe marginea subiectului:

– simte nevoia sa ascundă aceasta ”pasiune”. Joacă în secret.

– are o problemă de control. Joacă toți banii

– joacă chiar și atunci când nu își permite financiar. Se împrumută de la prieteni, cunoștințe

– familia este îngrijorată. Începe izolarea

– pariază tot mai mult pentru a simți senzația de satisfacție

– joacă pentru a scăpa de probleme financiare, emoționale

– este neliniștit sau iritabil când încearcă să reducă sau stopeze jocul de șansă

Consecințele sunt de mai multe feluri:

– de ordin social: destrămarea familiei, pierderea locului de muncă, a prietenilor, izolarea socială din toate punctele de vedere

– fizice: depresia, anxietatea, abuzul de substanțe, aceste consecințe putând să rămână în viața celui dependent și după ce jocurile de noroc nu mai fac parte din ea.

Nu în ultimul rând, sinuciderile sunt de asemenea un fenomen întâlnit în rândul acestor persoane dependente.

Scenariul 3: ”S-a dus, aşa zis, tot viitorul meu apropiat cam de râpă. Tot, tot, fotbalul, liceul, prieteni. N-am făcut bine deloc la familie. I-am afectat cu totul. De la a lua tot din casă, până la… lăsându-i fără mâncare. Am făcut absolut orice ca să joc la cazino, am şi furat, am şi făcut prostii mari.”, explică un jucător pentru Digi24.

Ce câștigă statul român din această afacere

Spuneam în introducere că jocurile de noroc sunt o mină de aur pentru autoritățile române, iar sumele fabuloase ilustrează principalul motiv pentru care nu avem o evidență mai clară în România a situației din această industrie, a consecințelor. Nu știm nici numărul jucătorilor – în 2018 se vehiculau aproximativ 100.000 de dependenți, și nici al pierderilor de orice fel suferite de aceștia.

Dincolo de acest aspect, începând cu 1 august 2022, vor crește semnificativ impozitele aplicate sumelor obținute din jocuri de noroc de către jucători. Până la 10.000 de lei, suma se impozitează cu 3%. Între 10.000 și 66.750 de lei, impozitul va fi de 300 de lei + 20% din suma care depășește 10.000 de lei. Peste 66.750, impozitul va fi de 11.650 de lei + 40% din suma care depășește cei 66.750 de lei. Pe lângă acel impozit, casele de pariuri și companiile din industrie plătesc o taxă de licențiere ce poate ajunge și la 120.000 de euro, iar aceasta se plătește în avans. În plus, se achită o taxă anuală de autorizare, una de viciu și nu numai.

”Sectorul jocurilor de noroc, care reunește operatorii de pariuri sportive, de slot-machines, Loteria Română sau cazinourile, asigură 45.000 de locuri de muncă și este un important plătitor de salarii, taxe și impozite, cu taxe directe și indirecte de 600 milioane euro plătite anual la bugetul de stat și un grad de colectare de peste 99%.”, atrăgeau atenția într-un comunicat din iunie 2020 asociațiile de profil din România, Romslot, Romanian Bookmaker, Rombet și AOPJNR (Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România).

Aceste sume sunt însă modice, dacă ai în vedere ce se întâmplă la nivel global sau european în acest domeniu. ”Industria globală a jocurilor de noroc, loteriei și pariurilor sportive a generat încasări de peste 231 miliarde de dolari în 2021, dintre care 87,2 miliarde de Euro provin din statele Uniunii Europene. Industria online a jocurilor de noroc a generat în Europa venituri de 36,4 miliarde de Euro în 2021, iar pentru 2022 se așteaptă ca valoarea să crească până la 39,1 miliarde de Euro.”, menționa TopGear în urmă cu câteva săptămâni.

În România, activitatea companiilor care activează în domeniul jocurilor de noroc, al pariurilor, păcănelelor și tuturor celorlalte activități din același spectru intră în sarcina Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sau ONJN. Aceeași organizație oferă Licențe clasa a II – a, documentul obligatoriu pentru toate companiile care fac publicitate la jocuri de noroc și, prin afiliere, profită de pe urma acestui domeniu. Lista completă și actualizată în timp real de către ONJN a celor cu licențe clasa a II-a se află aici.

Pentru ca Vodafone să expedieze SMS-ul pe care l-am primit eu cu o reclamă la Magnumbet, ar trebui să aibă o astfel de licență, dar, în mod surprinzător, lipsește din lista respectivă. În teorie, există posibilitatea ca o altă entitate să fi expediat mesajul scurt prin rețeaua operatorului de telefonie, ca firmă terță contractată pentru acest serviciu, dar nu avem nicio confirmare în acest sens.

”Acesta este un mesaj publicitar care te îndeamnă la joc, care îți oferă bonus, bani pentru pariuri și rotiri gratuite. Pentru a promova astfel de activități, ai nevoie de Licența II. Este ca și cum Vodafone România ar primi bani pe baza SMS-ului și i-ar transfera către operatorii de jocuri noroc, un alt motiv pentru care are nevoie de Licența II, de această dată, pentru sisteme de plăți. În cazul de față, ei nu sunt operatori de jocuri de noroc, dar reprezintă un sistem de încurajare cu bani virtuali cu posibilitatea ca aceștia să fie transformați în bani reali prin joc.”, a declarat Daniel Smeadă, secretar general de redacție PlayResponsibly.ro.

I-am contactat prin email (singurul mijloc disponibil) pe oficialii ONJN pentru a fi siguri dacă Vodafone activează sau nu în legalitate prin practica detaliată mai sus, dar, cel mai probabil, vom primi un răspuns oficial în următoarele 30 de zile, așa încât acest material va fi actualizat la momentul respectiv. Am adresat o întrebare pe marginea aceluiași document, Licența clasa a II-a pentru afiliere, reprezentanților companiei Vodafone, dar nu am primit un răspuns, la fel ca în cazul celorlalte trei întrebări la care am solicitat un punct de vedere oficial pentru acest material:

Deși serviciul Vodafone AdPlus se poate dezactiva încă din primul SMS pe care îl primești dintr-o campanie publicitară, acesta este activ implicit pentru toți abonații? Există vreo restricție legată de tipurile de produse sau servicii care se pot promova prin Vodafone AdPlus, de exemplu jocuri de noroc, țigări electronice? Mesajele prin programul Vodafone AdPlus ajung și la clienții companiei care sunt ”pe cartelă” sau doar la cei care sunt pe abonament? Compania Vodafone are o Licență clasa a II-a pentru afiliați de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN)?

Tot vizavi de publicitatea pentru jocurile de noroc, este bine de știut că mai multe țări din Europa o interzic complet. Din noiembrie 2021, chiar și vecinii din Republica Moldova au aprobat un proiect legislativ prin care nu mai sunt permise reclamele la loterii și pariuri sportive la televizor, radio, pe internet sau panouri stradale. În România, nu există astfel de restricții. Singura limitare este la televizor și a fost definită de CNA. În țara noastră, reclamele la pariuri sportive pot fi difuzate în timpul meciurilor sportive difuzate în direct, indiferent de ora difuzării acestora. În plus, după ora 23:00, pot fi difuzate reclame pentru promovarea și încurajarea acestui viciu de către orice post TV, fără restricții.

Pe marginea acestei spețe, la sesizarea mea, a fost inițiată și o investigație de către inspectorii ANPC, dar aceasta se află momentan la început. ”Ca urmare a sesizării primite referitoare la potențiale încălcări a prevederilor legale în vigoare față de mesajele publicitare transmise de către operatorul de telefonie mobilă Vodafone către abonații săi, vom demara acțiuni de control pentru a elimina orice potențiale practici incorecte sau induceri în eroare a consumatorilor. În cazul în care vom constata și aspecte care excedă competențele instituției noastre, vom sesiza instituțiile competente.”, a declarat Susanu Sorin, comisar șef ANPC, pentru Playtech.ro.

Scenariul 4: Se pune ceva pe creier şi tu nu mai vezi nimic, eşti ca un robot. Trebuie să joci, să joci, vii acasă, poţi să nu dormi 4-5 zile, că nu ai nicio problemă. Tu te gândeşti tot la suma care ai pierdut-o şi de unde să faci bani ca să scoţi cât de cât ceva din banii pierduţi, dar de fapt, te îngropi mai mult, a povestit un jucător de 28 de ani pentru Digi24.

Cel mai grav este că văd copiii

Aproape orice copil din România, de la o vârstă din ce în ce mai mică, are un telefon în dotare. Abonamentul din spate este achiziționat de un părinte, pentru că operatorul nu încheie contracte cu minori. Din acest motiv, Vodafone ”se spală pe mâini” dacă un SMS ca cel cu reclama la Magnumbet ajunge la un tânăr adolescent. Realitatea este însă că, la fel ca aproape în orice țară democratică de pe mapamond, reclamele la jocuri de noroc adresate minorilor nu doar că sunt interzise, dar se sancționează cu amenzi fabuloase.

Chiar și în cazul unui părinte responsabil, care limitează accesul copilului la WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook și aproape orice platformă online, SMS-urile ”malițioase” tot trec de filtrele de control parental. Nu ajută nici măcar dacă l-ai lăsat fără smartphone sau i-au luat în loc un ceas cu funcție de telefon. Până și acesta din urmă poate afișa SMS-ul prin care afli că ”La MAGNUMBET, ai pachet 2 in 1: 700 Rotiri Gratis si 3300 Lei Bonus in Casino + un Freebet de 500 Lei la Pariuri!”.

Un comunicat pe marginea acestui subiect au inclus până și cei de la Magnumbet.ro pe site-ul propriu, la secțiunea Joc Responsabil – ”Legislaţia internaţională şi a României interzice tuturor utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani să acceseze jocurile de noroc online pe bani reali. magnumbet.ro ia toate măsurile posibile pentru a interzice minorilor să joace pe site-urile magnumbet.ro . De asemenea, ne asigurăm că întreaga activitate promoţională, sponsorizările şi reclamele noastre nu vizează persoanele sub 18 ani. Mai exact, magnumbet.ro îşi rezervă dreptul de a cere copia documentelor legale care să ateste identitatea şi vârsta utilizatorilor săi, pentru a se asigura că site-urile sale nu sunt accesate de minori, pentru a bloca jucătorii interzişi şi pentru a garanta identitatea fiecărei persoane care primeşte plăţi de pe site-urile noastre. Dacă ştii pe cineva care nu are 18 ani şi este înscris pe unul din site-urile noastre, te rugăm să ne contactezi imediat. Te sfătuim să limitezi intervalul de timp petrecut pe internet de către minorii avuţi în îngrijire şi să instalezi software de control parental.”

Scenariul 5:”În continuare, la noi, sunt sălile astea mici prin sate, prin micile orăşele, unde sunt 5 aparate intr-un colţ, într-un bar şi acolo nu le supraveghează nimeni, inclusiv copiii merg şi bagă direct bancnota în aparat.”, a afirmat Sorin Constantinescu, reprezentant al industriei de jocuri pentru Digi 24. ” Sunt foarte mulţi copii care vin pe care nu-i lăsăm. Încearcă să vină cu poze, poze pe buletin modificate.”, a adăugat Gabriel Gota, un angajat la o sală de jocuri de noroc.

În cazul în care cineva drag este dependent de jocuri de noroc, la nivel național, găsiți o serie importantă de resurse utile la organizația Joc Responsabil.