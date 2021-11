Abonamentul de la Vodafone care schimbă felul în care te uiți la TV și, mai ales, de unde o faci

În cea mai mare parte din existența sa, televiziunea a fost un mediu pe care nu-l puteai controla. Ai ratat o emisiune? S-a dus cu totul până la o eventuală reluare. Ai ratat un moment într-un meci de fotbal? Da, s-a dus și acela. Lucrurile s-au schimbat însă. Și un mod prin care ai control deplin e deja disponibil. Iată ce poți face.

Sunt două lucruri importante pe care le-ai putea vrea când vine vorba de programele TV: să poți înregistra, și să faci asta într-o manieră cât mai simplă, și să poți da înapoi într-o anumită transmisiune. Acestea sunt două dintre calitățile platformei Vodafone TV și opțiunile nu se limitează la atât.

Vodafone TV este, pe scurt, o platformă TV unică pe piață prin care operatorul susține că îți poate oferi o experiență complet integrată de vizionare, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al caracteristicilor digitale care permit cea mai bună experiență TV. Timp de aproape o săptămână am avut ocazia să experimentez platforma, la pachet cu un Mediabox 4K. Acesta din urmă e simplu, cu un finisaj negru și controlat prin telecomandă. Are un LED pe față – roșu când e în standby și alb când funcționează, iar pe spatele ai o mufă HDMI pentru conectarea cu televizorul, portul pentru cablu TV, mufa de alimentare și o mufă pentru internet prin cablu. Da, internetul vine prin cablu, ca să eviți eventualele probleme pe Wi-Fi.

Vodafone TV combină televiziunea cu streamingul

Odată ce-ai trecut la Vodafone TV vezi și primul beneficiu: posibilitatea de-a derula într-o emisiune în timp real. Fie că e vorba de un meci de fotbal și vrei să revezi o fază, fie că e o emisiune de cultură generală, într-o formă sau alta vei găsi utilă opțiunea. Mai ales că poți pune și pauză și să revii. Dar toate acestea ar fi fost doar un mic beneficiu fără posibilitatea de-a înregistra conținutul. Și aici vine partea cea mai bună. Poți înregistra o întreagă serie sau doar un episod, iar înregistrările sunt disponibile timp de șapte zile pe toate dispozitivele. Practic, îți faci singur reluarea. Prin Catch-up / Replay, ai conținutul disponibil timp de șapte zile după difuzare, atât pe televizor, cât și pe smartphone și tabletă. Și, da, e vorba de toate dispozitivele pe care le vrei, pentru că Vodafone TV propune și o experiență multi-ecran de vizionare.

Concret, asta înseamnă că poți începe vizionarea pe telefon sau tabletă, apoi treci pe televizor – sau viceversa, pentru că ai acces la conținut on the go sau în confortul sufragerie. Poți spune chiar că este adevărata experiență multiscreen, deoarece ce se întâmplă pe un ecran se întâmplă pe toate ecranele. Consumi astfel conținutul în ritmul tău, nu doar în ritmul în care funcționează televiziunea. Firesc, poți face și clasicul: trimite către TV direct de pe telefon. Am folosit asta de câteva ori, pentru că eram deja în aplicație pe smartphone și am vrut să continui pe un ecran mai mare. Iar dacă ești părinte și vrei să ai un oarecare control asupra conținutului, poți face și asta.

Platforma Vodafone TV nu e însă doar despre canalele TV clasice, ci și despre video on demand. Te-ai familiarizat până acum cu Netflix, HBO Go, YouTube și poate chiar Amazon Prime Video. Acum le ai pe toate în același loc. De la HBO, de exemplu, sunt peste 9.000 de ore de conținut disponibile direct în biblioteca Vodafone TV.

Pentru aceeași continuitate, nici opțiunea de căutare n-a fost ignorată. Odată ce-ai folosit-o, rezultatele care se întorc sunt din toate sursele Vodafone TV: canale live, catch-up și conținut on demand.

Dintre toate opțiunile, cel mai mult m-au încântat opțiunile de-a derula într-o emisiune sau de-a înregistra. Sunt momente în care fie nu pot urmări ceva la ora la care e difuzat, fie aș vrea să am toată seria ușor accesibilă. Este, deocamdată, cea mai bună opțiune pentru așa ceva și cu poate cea mai simplă implementare. Totodată, parcă acum văd mai mult utilitatea unei tablete. Pe telefon sunt mai obișnuit să mă uit pe YouTube și uneori Netflix, dar pe tabletă aș consuma și un astfel de conținut.

Ce mai trebuie să știi e că Vodafone are o ofertă foarte bună de Crăciun. La pachetul de servicii TV și Internet la prețul de 9,9 de euro, operatorul îți oferă Vodafone TV și opțiunea 4K gratuit. Acum, dacă tot ai trecut la smart TV cu rezoluție Ultra HD, ar fi păcat să n-o folosești. Descoperă oferta pe site-ul Vodafone și fă-ți planul de cum o să folosești opțiunile de care ți-am zis mai sus.