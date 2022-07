Amendă de până la 5000 de lei pentru un gest banal: toți românii fac asta și nu știu “costurile”

Cei mai mulți dintre români au ca metodă de relaxare preferată organizarea unui grătar cu familia și prietenii. În fond, ce poate fi mai plăcut decât să mănânci ceva gustos, alături de cei dragi? Doar că acest gest banal te poate costa salariul pe o lună de muncă sau chiar mai mult de atât.

Trebuie să știi că, potrivit legislației în vigoare, nu ești liber să organizezi un grătar oriunde vezi tu un spațiu verde. Legea prevede clar că astfel de evenimente se pot desfășura numai în spații special amenajate de autorități. În cazul în care nu ții cont de prevederile legale, consecințele pot fi dure și îți pot lua din buzunar până la 5.000 de lei, bani pe care îi poți plăti pe o amendă, dacă ești surprins de oamenii legii.

Pentru a știi ce ai voie și ce nu, e indicat să consulți Legea nr. 54/2012. Potrivit explicațiilor avocatnet.ro, legea stabilește două zone în care se poate organiza un picnic:

– în zonele indicate pentru activităţile de picnic, unde sunt permise activităţi de picnic, dar nu și aprinderea focului;

– în zonele special amenajate pentru activităţile de picnic, dotate cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisă.

„Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic au următoarele obligaţii:

a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor prevăzute la art. 3 lit. c) şi d);

b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;

c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;

d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;

e) să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;

f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;

g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;

h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;

i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;

j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;

k) să nu hrănească animalele sălbatice;

l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;

m) să nu posteze semne sau mesaje;

n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;

o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;

p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

q) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic”, mai prevede actul normativ la care facem referire.