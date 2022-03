Ambasadoarea Ucrainei la ONU, mesaj pentru Putin: „Întreaga lume e împotriva dumnevoastră”

Rusia a părut mai izolată ca niciodată în urma unui vot istoric la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, vineri, unde s-a lansat o anchetă cu privire la încălcările comise în războiul din Ucraina de la Moscova. „Mesajul către Putin a fost clar: sunteți izolat la nivel global și întreaga lume este împotriva voastră”, a declarat ambasadorul ucrainean Yevheniia Filipenko.

Treizeci și doi dintre cei 47 de membri ai consiliului au votat pentru stabilirea unei anchete la cel mai înalt nivel posibil, în încercarea de a-i trage pe făptuitorii la răspundere. Doar Rusia însăși și Eritreea au votat împotrivă, în timp ce 13 țări s-au abținut, inclusiv susținătorii tradiționali ai Moscovei, China, Venezuela și Cuba.

Lovitura grea pentru Rusia a venit după ce Adunarea Generală a ONU de la New York a emis miercuri propria sa mustrare puternică, cu un vot de 141-5 pentru a deplânge invazia Moscovei și a cere o retragere imediată.

Consiliul de la Geneva a condamnat, de asemenea, „în termeni cât mai puternici posibil încălcările drepturilor omului și abuzurile și încălcările dreptului internațional umanitar rezultat din agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Textul, prezentat de Kiev, a cerut „retragerea rapidă și verificabilă a trupelor Federației Ruse și a grupurilor armate susținute de Rusia de pe întreg teritoriul Ucrainei”.

Cel mai important, votul de vineri deschide calea pentru a crea o comisie internațională de anchetă independentă, ancheta de cel mai înalt nivel care poate fi dispusă de consiliu „să investigheze toate presupusele încălcări și abuzuri, în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Acesta solicită numirea a trei anchetatori pentru „să stabilească faptele, circumstanțele și cauzele fundamentale ale oricăror astfel de încălcări și abuzuri” și să strângă dovezi „pentru a se asigura că cei responsabili sunt trași la răspundere”.

Curtea Penală Internațională de la Haga a început deja investigarea posibilelor crime de război din Ucraina, unde sute de civili au fost uciși și peste 1,2 milioane au fugit din țară de când Rusia și-a lansat invazia cu puțin peste o săptămână în urmă.

WATCH:

„The message to Putin has been clear: You’re isolated on a global level and the whole world is against you,” Ukrainian ambassador Yevheniia Filipenko tells reporters after the vote. | 📹 AFP#UkraineRussiaCrisis#DailyTribune pic.twitter.com/I0XLR3YJ3C

— Daily Tribune (@tribunephl) March 4, 2022