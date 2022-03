Amazon a pus ochii pe God of War: ce șanse avem să vedem un serial inspirat de celebrul joc video de la Sony

Amazon Prime Video pare să fi pus ochii pe o adaptare live-action a seriei de jocuri video de succes „God of War”, de la Sony.

Sony a lansat franciza de jocuri video „God of War” în 2005 și nu a trecut prea mult timp până când Hollywood să se intereseze de ea. În ciuda istoricului nu tocmai fericit al adaptărilor jocurilor video, Universal a încercat inițial să facă un film. Producția filmului a inclus cooptarea scriitorilor scenariului „Pacific Rim”, din 2012. Cu toate astea, studioul a lăsat loc de interpretări, în ceea ce privește „punerea în scenă” a francizei.

Povestea din spatele acestei francize se concentrează Kratos, un războinic spartan din mitologia greacă care devine „Zeul războiului”. Jocurile video de acțiune și aventură au devenit franciza principală (flagship) a celor de la Sony, în ceea ce privește consolele PlayStation, în ultimii 17 ani.

Amazon și Sony se află încă în negocieri pentru „God of War”

Din câte am putut afla, Amazon Prime Video are intenția de a crea un serial TV live-action, bazat pe ideea din joc. Amazon și Sony încă negociază termenii și condițiile, așa că seria nu are loc încă un statut oficial.

Ideea creării unui serial TV „God of War” aparține celor ce se fac „vinovați”, de asemenea, și pentru „The Expanse”: Mark Fergus și Hawk Ostby. Mai mult, potrivit zvonurilor, creatorul „The Wheel of Time”, Rafe Judkins, ar fi pus, la rândul lui „umărul la treabă”.

În momentul de față, nu se știu alte detalii, nici măcar atunci când vorbim despre o eventuală distribuție.

S-ar putea spune că, luând în calcul succesul absolut al francizei de jocuri, un eventual serial „God of War” ar putea să atragă un număr mare de fani. Firește, totul va depinde, în egală măsură, de modul în care acesta va fi realizat, însă și de actorii care vor juca rolurile principale.