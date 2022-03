Alexei Navalnîi, apel din închisoare către cetățenii ruși să iasă în stradă: „Vrem să fim o națiune a păcii“

Alexei Navalnîi, principalul critic intern al regimului Vladimir Putin, face apel din închisoare ca cetățenii ruși să iasă în stradă și să protesteze împotriva invaziei din Ucraina: „Vrem să fim o națiune a păcii“, spune acesta. Navalnîi îi îndeamnă pe locuitorii Rusiei să organizeze zilnic mitinguri împotriva războiului, oriunde s-ar afla. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos.

Opozantul rus Aleksei Navalnîi îi îndeamnă pe ruși să organizeze în fiecare zi mitinguri împotriva lui Vladimir Putin și a războiului pe care liderul de la Moscova l-a declanșat în Ucraina.

Disidentul rus întemniţat a făcut apel la ruși să iasă în stradă la proteste împotriva campaniei militare a Moscovei din Ucraina, a scris purtătoarea sa de cuvânt miercuri pe rețelele sociale, transmite Reuter.

Totodată, mişcarea lui Navalnîi a făcut deja apel la o campanie de nesupunere civică în semn de protest faţă de războiul pornit în Ucraina.

Reamintim că Aleksei Navalnîi, cel mai proeminent oponent al preşedintelui Vladimir Putin, a fost arestat în ianuarie 2021, după ce s-a întors în Rusia din Germania, unde se recupera din ceea ce testele de laborator occidentale au stabilit ca fiind o încercare de a-l otrăvi cu un agent neurotoxic în timp ce se afla în Siberia.

Rusia a dezmințit însă acest lucru, iar de atunci autorităţile ruse au intensificat acţiunile împotriva mişcării sale. Pe cale de consecință, mai multe personalităţi-cheie au fost nevoite să aleagă exilul, fiind desemnate „agenți străini“.

12/12 Everything has a price, and now, in the spring of 2022, we must pay this price. There’s no one to do it for us. Let’s not „be against the war.” Let’s fight against the war.

— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022