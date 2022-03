Alexandr Lukașenko a dezvăluit, din greșeală, planul lui Putin privind invadarea Ucrainei. Harta care arată direcțiile de atac

Sunt șanse mari ca dictatorul belarus, Alexandru Lukaşenko, să fi dezvăluit, printr-o simplă greșeală, planurile de invazie ale Rusiei în Ucraina la televizor. Astfel că un clip video distribuit de jurnalistul belarus Tadeusz Giczan pe Twitter îl arată pe Lukaşenko în timp ce arată spre o hartă a Ucrainei segmentată în patru părţi. Giczan a numit-o „ceea ce arată ca o hartă reală a invaziei”.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022