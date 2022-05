Afacerea cu care o româncă a dat lovitura: fructul afrodiziac de care se folosește ca să le vândă americanilor cea mai rafinată delicatesă

O româncă a dat lovitura cu afacerea sa în America. Aceasta vinde produse care conțin un fruct afrodiziac și se bucură de un real succes pe piața americană.

Maria Cioban se muta în SUA în anul 2016, acela fiind și anul în care s-a hotărât să își deschidă o afacere cu dulciuri. Drumul său nu a fost unul ușor, pornind de jos, iar în prezent ajungând a fi asistentul executiv al CEO-ului AXA New York, fiind o companie cu renume mondial în ceea ce privește asigurările.

Femeia a povestit că atunci când s-a mutat acolo, nu stăpânea foarte bine limba engleză, iar în acest sens a ajutat-o primul job, acela de recepționer la un cabinet stomatologic. În urmă cu trei ani însă, norocul i-a surâs și după ce a aplicat la un job, aceasta a fost acceptată și a început să câștige un salariu decen.

„Înainte de AXA am lucrat la o companie de marketing pentru CEO. Acolo am simţit pentru prima dată stilul american. A fost o experienţă interesantă să vezi cum operează o companie americană. Cât de duri erau. În America, la companiile pur americane, îţi pierzi foarte uşor jobul“, a explicat Maria.

Aceasta s-a născut în Tureni și a decis că ar putea să devină antreprenor, cu toate că această piață este una foarte competitivă în SUA. Inițial, ea a început o afacere în mediul online promovând o linie vestimentară sport, doar că lucrurile nu au mers așa cum spera.

Cu toate că este cunoscut faptul că americanii nu sunt interesați de calitatea mâncării, Maria s-a decis să deschidă o cofetărie vegană.

„Când m-am mutat în America am simţit că lipseşte calitatea mâncării. Dar nu am făcut nimic pentru asta pentru că eram prea nouă, parcă picată din lună. Am fost în Hawaii, de acolo mi-am luat cumva inspiraţia pentru afacere. Acolo am cunoscut un cuplu care m-a inspirat. Bărbatul acesta avea o companie de alune, pe care le vindea la cele mai mari stadioane din America.

Era un business de familie. Când eram în Hawaii, ştiam deja că voi locui în California. M-am mutat în martie şi după o lună deja aveam licenţele. În tot acest timp, cât aşteptam actele, am testat reţete. Am avut o petrecere cu români şi am zis să le duc să văd ce impact au. Veneau şi mă întrebau uimiţi cum am făcut trufele“, povesteşte Maria.