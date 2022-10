Afacerea banală a unei românce, cu care a dat lovitura: a făcut 25.000 de lei doar la început și pare simplu

Atunci când auzi de români de succes, care au făcut bani „din nimic”, primul instinct este să nu crezi, să ai impresia că există „ceva la mijloc”. Cumva, atitudinea este pur românească, dar și explicabilă, dacă urmărești un pic istoria recentă a țării noastre.

Chiar și așa, există într-adevăr români care, la un moment dat, au avut acele idei bune care, în mod evitabil, s-au transformat în bani.

Caligrafeel sau succesul unei afaceri care pare banală, dar nu este

Povestea de astăzi se învârte în jurul Elizei Bălașa (pe care o puteți vedea în fotografia din antetul acestui articol), cea care a făcut bani din caligrafie. În 2017, din dorința de a învăța să deseneze, femeia și-a descoperit o nouă pasiune.

Întrucât avea obiceiul să atașeze fiecărui desen al său câte un scurt text scris de mână, mai târziu avea să descopere că există o întreagă comunitate pasionată de caligrafie, astfel că își concentra atenția spre acest domeniu.

Așa lua naștere Caligrafeel, afacerea care avea să-i aducă și beneficii materiale, cât de curând. „Nu ştiam că sunt reguli de bază care trebu­ie urmate, că trebuie să ape­­lez la instrumente pen­tru fiecare stil de scris, dar practicând şi cău­tând din ce în ce mai multe informaţii, am ajuns la propriul meu stil.

În pri­mii doi ani, am în­vă­ţat de pe internet, fiind intervalul în care mi-am dat seama ce stil vreau să urmez, pentru că sunt mul­te stiluri şi am încercat mul­te instrumente gre­şite. Am simţit nevoia să aleg un singur stil şi să merg pe direcţia aceea, am vrut să mă spe­cializez cu ajutorul unui profesor, eu neavând o istorie în arte“, relata Eliza Bălașa, potrivit zf.ro.

Potrivit propriilor declarații, de-a lungul anilor de activitate în zona artei, Bălașa a scris pe sticlă, ceramică, lemn și multe alte materiale asemenea.

Atât de bine i-a mers, încât în 2021 a luat decizia de a se ocupa în exclusivitate de pasiunea ei, renunțând la locul de muncă pe care îl avea.

Decizia pare să fi fost una oportună, de vreme ce, tot în 2021, veniturile sale ajungeau să bifeze suma de 25.000 de lei, iar conform așteptărilor, stabilitatea financiară are șanse reale să continue, luând în calcul experiența acumulată între timp.