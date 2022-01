Adevărul din spatele scumpirilor la alimente: cine e de vină, de fapt

Nu trebuie să fii specialist în economie pentru a constata faptul că toate bunurile și serviciile se află sub un puternic val inflaționist, fiind afectate de creșteri substanțiale de preț.

Alimentele sunt și ele pe lista produselor de strictă necesitate, al căror preț se apreciază văzând cu ochii, de la o lună la alta. Ceea ce nu știu însă românii care trec pragul magazinelor pentru a se aproviziona este motivul real din spatele acestor scumpiri.

De ce s-a scumpit atât de mult mâncarea

Cel mai puternic factor declanșator al scumpirilor la alimente e reprezentat de criza îngrășămintelor.

Mergând pe fir, desigur că motivele din spatele exploziei inflaționiste se țin lanț. Această criză a îngrășămintelor, de exemplu, își are originea în criza energetică. Pe fondul scumpirilor accelerate la energia electrică și la gazele naturale, agricultura are foarte mult de suferit.

Producătorii de îngrășăminte chimice susțin că le-a crescut foarte mult costul de producție, din cauza crizei din Energie.

„De la jumătatea lunii decembrie producția de îngrășăminte pentru Târgu-Mureș este oprită. Suntem la o luna și jumătate de la acest moment și cel puțin astăzi nu se întrezărește vreo soluție sau speranța pentru a porni producția în cel mai scurt timp. Producția pe ianuarie, 140.000 de tone, lipsește de pe piață, urmează februarie-martie, 400.000 de tone nu vor fi la dispoziția fermierilor din România”, spune Ovidiu Maior, reprezentant al producătorilor de îngrășăminte.

Experții din industrie sunt de părere că majoritatea fermierilor o să administreze o cantitate mai mică de îngrășăminte la cultură grâului și porumbului, principalele culturi, de bază și probabil de aici, în primul an, influența va fi direct proporțională cu cantitatea de îngrășăminte pentru că solul mai are din anii trecuți, dar în anii 2-3 dacă se mențin aceste cheltuieli mari cu îngrășămintele, producția va scădea sub 50%.