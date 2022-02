Acest bărbat a mers din nou datorită unui implant bazat pe o aplicație: cum va revoluționa medicina

Pentru prima dată, un implant electric bazat pe o aplicație a permis unei persoane paralizate să meargă din nou.

După cum relatează NBC News, cercetătorii elvețieni au folosit implanturi electrice conectate la o aplicație pentru tabletă, pentru a-l ajuta pe Michel Roccati să devină prima persoană care a mers din nou, prin acest procedeu. El a suferit o leziune gravă a coloanei vertebrale, în timpul unui accident de motocicletă în 2017.

Deși este prima dată când tehnologia aceasta este folosită la o persoană paralizată, cercetătorii de implanturi de la Spitalul Universitar Lausanne care au folosit tehnologia pentru a-l ajuta pe Roccati să meargă din nou nu sunt cu totul străini de tehnică. Stimulatorii măduvei spinării, precum cei modificați pentru această cercetare, au fost utilizați de zeci de ani pentru a ajuta oamenii să gestioneze durerea cronică, potrivit NBC. Deși, desigur, există diferențe majore între alte utilizări și acest nou studiu revoluționar.

În timp ce acest tip de implant, detaliat într-un nou studiu publicat în Nature Medicine, a trimis în trecut semnale electrice către creierul pacienților pentru a ajuta la ameliorarea durerii, stimulatorul din studiul elvețian a fost modificat pentru a trimite impulsuri electrice către anumite zone ale coloanei vertebrale care se ocupă de mers.

„Our implants, placed underneath the vertebrae directly on the spinal cord, can modulate the neurons regulating specific muscle groups. We can activate the spinal cord like the brain would do naturally”, adds Professor @gcourtine https://t.co/Icr9W2AJRF

— EPFL (@EPFL_en) February 7, 2022