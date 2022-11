A zis cineva că e „criză”? Românii n-au auzit de așa ceva, sparg mii de euro în concedii de lux, de Crăciun și Revelion

În ultimele luni auzim aproape zilnic despre cât de greu ne este să ne asigurăm traiul de zi cu zi, să ne putem acoperi costurile cu facturile sau mâncarea. Totuși, există români care nici n-au auzit de cuvântul criză.

În timp ce mulți dintre noi ne facem griji serioase legate de ziua de mâine, există numeroși conaționali pentru care cea mai mare preocupare a momentului o reprezintă destinația de vacanță.

Unde petrecem sărbătorile de iarnă – aceasta e dilema bogătașilor din România

Anul acesta, românii cu dare de mână au planuri mari de Crăciun și Revelion. Valea Prahovei este perimată, acum se poartă Mexic, Zanzibar sau Filipine, ne spun reprezentanții agențiilor de turism de la noi din țară, care au pregătit pachete speciale pentru cei ce vor să-l aștepte pe Moș Crăciun în costum de baie, la mare depărtare de casă.

DAL Travel, lista destinațiilor pentru sărbătorile de iarnă cuprinde locuri exotice, îndepărtate, cu peisaje ce-ți taie răsuflarea, precum Egipt, Thailanda, Bali, dar și Turcia sau Franța.

”Sărbătorile de iarnă precedente au fost încă marcate de restricţii, însă pentru Crăciunul şi Revelionul care urmează, absolut toate destinaţiile turistice populare ale românilor sunt deschise. Ca atare, mai mulţi turişti români au efectuat, până la ora actuală, rezervări pentru toate continentele”, spun consultanţii DAL Travel, ce oferă clienților săi produse turistice premium.

Se pare că 2022 a adus românilor o creștere a apetitului pentru călătorii. Specialiștii susțin că, anul acesta, cererea pentru vacanțe în perioada sărbătorilor de iarnă a crescut cu 30% față de 2021.

„Alături de creşterea cererii faţă de anul precedent, în această toamnă am observat tendinţa turiştilor de a efectua rezervările mai devreme pentru sărbătorile de iarnă. Vorbim de o predictibilitate mai mare în acest an şi în plus, cu cât rezervi mai devreme, cu atât beneficiezi de mai multe avantaje, precum alegerea hotelului sau a destinaţiei preferate, dar şi de tarife mai bune.

Turiştii noştri preferă în continuare circuitele şi destinaţiile îndepărtate, locuri inedite de pe toate continentele. Majoritatea ţărilor au eliminat total restricţiile post – pandemice, iar o parte, în special din Asia, au relaxat condiţiile de intrare în ţară.

Observăm o creştere mare a cererii pentru Extremul Orient, unde majoritatea destinaţiilor au fost închise în timpul pandemiei şi, fireşte, pentru America Latină şi în particular pentru Mexic”, precizează Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.