Cum va fi vremea de Crăciun şi de Revelion. Vom avea sau nu zăpadă de Sărbători? Aşa iarnă nu am mai avut

Dacă până de curând meteorologii prognozau posibile ninsori, se pare că lucrurile s-au cam schimbat. Recentele date furnizate de ANM spun că nu va fi prea curând zăpadă. În același timp ni se mai spune și cum va fi vremea de Crăciun şi de Revelion. Află, în cele ce urmează, dacă vom avea sau nu zăpadă de Sărbători.

Suntem la final de octombrie și am avut temperaturi mult mai ridicate, peste media normală a acestei perioade. Se pare că nici luna noiembrie nu va fi una cu valori termice scăzute, conform noilor prognoze ANM. Cel puțin pentru prima jumătate a lunii temperaturile vor fi extrem de ridicate, iar precipitațiile vor fi extrem de puține.

În aceste zile, ca urmare a deplasării unui val de aer cald din Africa de Sud, atât România, cât și Europa, trece printr-o perioadă extrem de caldă, care a adus și valori mai mari decât cele estimate, în mod normal, pentru această perioadă din an.

Cât despre cum va fi vremea de Crăciun şi de Revelion, același meteorolog spune că s-ar putea ca iarna din 2022 să fie una mult mai bșândă și cu precipitații, sub formă de ninsoare, extrem de puține.

Conform meteorologului Mirela Polifronie, în această perioadă avem parte de recorduri de temepratură. Majoritatea sunt influențate și de valul de aer cald despre care menționam anterior. Un alt record ar fi cel al precipitațiilor scăzute, mai ales sub formă de ninsoare, recorduri care ar putea fi în decembrie și ianuarie 2023.

„Într-adevăr, în ultima vreme, ne confruntăm cu numeroase recorduri, atât din punct de vedere termic, cât și din punct de vedere al precipitațiilor, de asemenea, vorbim de o frecvență destul de ridicată, chiar și pe teritoriul României, a fenomenelor specifice instabilității atmosferice, așa cum am avut și-n această vară.

Mă refer la grindină, vânt, în special vijelie, acele intensificări de scurtă durată ale vântului. Revenind la recorduri, fiecare lună aduce câte un record. Chiar și luna octombrie 2022 a adus numeroase recorduri, mai ales începutul lunii. Și la noi în țară, am avut câteva recorduri, pe parcursul acestei luni.

Am avut la Slatina 25 de grade Celsius, când, în mod normal, ar trebui să avem maxime până la 17 – 18 grade pentru sudul teritoriului. Pe de-o parte China s-a confruntat cu cele mai ridicate temperaturi, undeva la 40 de grade, iar în Grecia au fost cele mai coborâte temperaturi, chiar sub zero grade”, a spus meteorologul ANM.