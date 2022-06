UPDATE A picat Facebook, dar și Messenger, WhatsApp, serviciile Meta: ce știm deja

La momentul redactării acestui material, serviciile online ale Facebook, Instagram și WhatsApp, toate de sub gigantul Meta condus de Mark Zuckerberg, sunt pe butuci. Problema nu pare să fie una foarte extinsă, dar având în vedere numărul mare al utilizatorilor gigantului, nu va trece neobservată.

În cazul în care ziua de marți îți mergea prea bine, în această după masă, a picat Facebook. Din păcate, împreună cu Facebook, au mai picat și WhatsApp, Instagram, Messenger și, probabil, Oculus, toate companii din cadrul Meta și servicii online cu miliarde de utilizatori pe întregul mapamond. În momentul în care accesezi Facebook, îți apare un mesaj simplu cu textul ”Sorry, Something went wrong. We`re working on it and we`ll get it fixed as soon as we can”.(Scuze, ceva a mers greșit. Lucrăm la problemă și o vom remedia imediat cum este posibil.)

Cum știi că a picat Facebook

În doar câteva minute după ce rețeaua socială condusă de Mark Zuckerberg a ajuns pe butuci, pe site-ul downdetector.com, au început să se înmulțească plângerile legate de site-ul și aplicația Facebook. În mod previzibil, a fost înregistrat o creștere și a plângerilor legate de WhatsApp, respectiv Messenger.

În ceea ce privește aplicația Facebook Messenger, pe care o folosim în mod regulat în interes de serviciu, mesajele păreau să se expedieze în regulă, dar nu mai aveam parte de confirmarea de livrare, respectiv citire. Cu toate acestea, cele mai multe plângeri par să se fi înregistrat în ceea ce privește funcționarea Instagram. În doar câteva momente, plângerile legate de faptul că a picat Instagram au depășit pragul de 100 pe același Downdetector.

Problemele întâmpinate de Facebook, WhatsApp, Instagram și Messenger nu par să fi fost de lungă durată, iar după 15 – 30 de minute, și-au revenit la normal. Pe de altă parte, niciun oficial Meta nu a comentat pe marginea subiectului. Dacă vrei însă să urmărești progresul situației, este suficient să arunci o privire pe hashtagul #facebookdown pe Twitter și vei fi uimit de numărul de oameni care au alergat la concurență să se plângă pe marginea subiectului.