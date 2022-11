Economia României, cu un picior în groapă: au ieșit la suprafață toate problemele și nimeni nu le mai ține „la sertar”, se vorbește despre ce vremuri grele vin

Liderii diferitelor instituții din România încep să vorbească despre cât de provocatoare sunt vremurile ce urmează să vină peste țara noastră, din perspectivă economică. Un exemplu în acest sens îl reprezintă însuși Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Oficialul crede că avem parte de crize suprapuse la acest moment, iar economia românească, dar și sistemul financiar în particular, se află sub o mare presiune.

Piețele financiare se vor confrunta cu multe provocări în perioada următoare, mai ține să transmită expertul, care vorbește despre cât de multe daune economice provoacă războiul de graniță, dar și despre faptul că trebuie să ne pregătim, să fim pe poziții, astfel încât să nu fim luați prin surprindere în viitor.

România e cocoșată de crize suprapuse, iar viitorul nu arată deloc bine

„Avem o situație care este marcată de crize suprapuse și de incertitudini. Criza provocată de COVID este pe final, dar impactul ei se resimte și se va resimți în continuare. În urma conflictului din Ucraina avem disfuncționalități în lanțurile de producție și distribuție, avem criză energetică, inflație și schimbări climatice. Suntem într-o perioadă a celor trei “C”. Avem conflict, criză și climate change. Și atunci trebuie să fim atenți cum ne calibrăm pozițiile, cum ne pregătim pentru ce va fi. Atunci când vorbim de dezvoltare, vorbim despre transformarea vieții oamenilor, nu neapărat despre transformarea economiilor. Mi se pare că această idee poate fi o idee importantă”, a declarat oficialul Băncii Naționale a României.

Conform acestuia, dacă în 2021 am avut o creștere a economiilor globale de 6%, în 2022 economia globală și-a încetinit creșterea, ajungând la 3,2%, potrivit estimărilor FMI. „La nivel european putem vorbi de “generation EU” sau de PNRR, care este parte a acestui program general. Cu toate acestea redresarea este inegală, iar tensiunile geopolitice sunt evidente”, a mai punctat viceguvernatorul BNR.

Ce ar putea să ne ajute să depășim momentul de cumpănă? Ei bine, soluția ar putea fi digitalizarea. Expertul pariază pe dezvoltarea soluțiilor de acest tip ca fiind sprijinul de care avem nevoie pentru a evolua sănătos și durabil în plan economic și financiar.

„Din tot acest tablou, ne rămâne integrarea tehnologiei digitale, care apare în toate aspectele vieții noastre sociale. Pandemia de COVID a catalizat acest proces și are loc o accelerare. Sistemul financiar are în față un an 2023 dificil, dar trebuie să recunoaștem că și-a îmbunătățit reziliența și ca urmare a faptului că el s-a pregătit, după perioada de criză din 2007-2009.

Trendurile care vor persista sunt, după părerea mea, o nevoie accentuată de economisire, de o personalizare a serviciilor în funcție de nevoile consumatorilor și o cerere tot mai mare pentru servicii financiare digitalizate”, a mai punctat oficialul BNR.