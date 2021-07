Xiaomi, mai relevant decât ai crede: cum au ajuns chinezăriile pe locul doi la nivel global

Ai auzit de mulți ani de Xiaomi, un producător care s-a extins într-un număr foarte mare de domenii, dar care continuă să-și întărească brandul în mentalul colectiv prin intermediul telefoanelor mobile. Acum, a ajuns pe locul al doilea la nivel global.

Sunt multe chinezării pe care le poți ignora în lumea asta când vine vorba de telefoane mobile, dar Xiaomi nu se mai numără printre ele. Compania din China a devenit un titan în domeniul smartphone-urilor, iar acum nu mai este depășită decât de Samsung pe întregul mapamond.

Conform celei mai recente analize publicate de Canalys, în al doilea trimestru din 2021, Xiaomi a ajuns pe locul doi global în domeniul vânzării de smartphone-uri. S-a bucurat de această performanță datorită unei creșteri absolut remarcabile de 83% de la an la an, pentru a ajunge să dețină 17% din piața globală de mobile.

Competitorul direct ar fi fost Apple, dar gigantul din Cupertino ”se mulțumește” cu 14% și locul trei în același top. Samsung deține în continuare primul loc pe podium, dar are 19% din piață, un procent mult mai mic față de acum câțiva ani. Dintr-un punct de vedere, prezența Xiaomi pe podium atrage atenția asupra unei echilibrări a pieței.

Dincolo de top trei, alți giganți din China, Vivo și Oppo, dețin 10%. fiecare. Când ai cinci jucători într-un domeniu cu un procent între 10 și 20% din piață, este clar că nu mai discutăm de un monopol, ci de un echilibru, o competiție constructivă din care au de câștigat utilizatorii obișnuiți.

Cum a ajuns Xiaomi pe locul doi, după Samsung, înainte de Apple

Xiaomi are un avantaj clar și ușor de înțeles, prețul de vânzare. Media de achiziție a terminalelor pe care le oferă este cu aproximativ 40% sub cea a Samsung și cu 75% sub cea de la Apple. Până și vârfuri de gamă precum popularul Xiaomi Mi 11 sunt relativ accesibile, nu încearcă să concureze cu gadgeturi de mii de euro de la Samsung sau 1300 de euro de la Apple.

Cu un raport preț performanță impecabil, Xiaomi s-a bucurat de o creștere de 300% în America Latină, 150% în plus în Africa și vreo 50% în Europa occidentală. Ajută și faptul că Xiaomi nu este pe lista neagră a Statelor Unite ale Americii.