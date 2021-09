Wolverine este în pas cu moda și va avea propriul joc pe PlayStation

După Spider-Man, următoarea provocare pentru Insomniac Games va fi X-Men’s Wolverine. Anunțul a fost făcut de Sony în cadrul evenimentului pentru PS5.

Epoca filmelor cu super eroi ar putea să se sfârșească la Hollywood, dar nu același lucru este valabil și pentru industria jocurilor video. Din păcate, am primit doar un scurt trailer nu și o dată de lansare pentru Marvel’s Wolverine. Asta, spre deosebire de următorul joc Spider-Man, dezvoltat tot de către Insomniac, care are și dată de lansare. În schimb, am văzut ce a rămas dintr-un local după o bătaie. Pot să presupun că responsabil a fost domnul de la bar care are niște metal înfipt în mână.

Ce spun dezvoltatorii

Iată ce a scris Ryan Schneider, de la Insomniac, despre joc pe PlayStation Blog:

„Wolverine este un joc regizat de Brian Horton, director de creație și Cameron Christian, director de joc, care au condus recent eforturile creative pentru Spider-Man: Miles Morales, un joc de care suntem extrem de mândri la Insomniac. Scopul nostru aici este să nu respectăm doar ADN-ul a ceea ce face acest personaj atât de popular, ci să căutăm oportunități pentru a-l face să se simtă proaspăt și să reflecte cu adevărat spiritul Insomniac. Chiar dacă Wolverine este foarte devreme în dezvoltare, din ceea ce am văzut despre narațiunea sa emoțională și gameplay-ul de ultimă generație, echipa creează ceva cu adevărat special.”

Insomniac și-a stabilit faima cu jocul Spider-Man lansat pe PS4, în 2018. A urmat apoi Spider-Man-ul mai scurt, dar relativ mai impresionant Miles Morales pentru PS5, anul trecut. Cel mai mare lucru pe care dezvoltatorii au reușit să îl surprindă în ambele jocuri a fost acea senzație unică de a sări de pe o clădire pe alta. Sper din tot sufletul să aducă ceva asemănător și în ceea ce îl privește pe Wolverine.