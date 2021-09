MechWarrior 5: Mercenaries a primit dată de lansare pentru PlayStation

MechWarrior 5: Mercenaries va fi lansat oficial pe consolele PlayStation la sfârșitul acestei luni. Așa cum a fost anunțat de studioul Piranha Games, titlul se va îndrepta către PS4 și PS5 în septembrie, împreună cu expansiunea „Heroes of the Inner Sphere”.

„Mă simt onorat să pot anunța oficial că atât MechWarrior 5: Mercenaries cât și Heroes of the Inner Sphere se vor îndrepta către PS4 și PS5 pe 23 septembrie”, a declarat Daeron Katz, Senior Community Manager al Piranha. „În ceea ce privește diferențele, versiunea PlayStation 5 acceptă declanșatoare adaptive și haptice avansate cu controlerul DualSense.”

„Aceasta va fi prima dată când MechWarrior va fi pe o consolă PlayStation în peste 20 de ani ! ” a adăugat acesta. Mai mult, „echipa de dezvoltatori de la Piranha Games este deja foarte entuziasmată de modul în care MechWarrior 5: Mercenaries își pregătește debutul pe PlayStation”, a mai spus managerul.

Ce va include versiunea de PS

Versiunea PS5 a MechWarrior 5: Mercenaries va include, de asemenea, o multitudine de noi caracteristici de joc, cum ar fi capacitatea de a comuta între oricare dintre BattleMech-uri în timpul unei misiuni. „Pentru lansarea inițială, controlul manual a fost limitat la BattleMech-ul principal al jucătorului”, a explicat Katz. „Această actualizare aparent mică are un impact uriaș, permițând jucătorilor să sară instantaneu între toate BattleMechs-urile.”

Când MechWarrior 5 a fost lansat pentru prima dată în 2019, a fost un joc disponibil exclusiv pe Epic Store. În cele din urmă, a fost lansat pentru utilizatorii Steam în mai 2021, alături de versiunile sale Xbox One și Xbox Series X/S. În prezent, jocul este disponibil pentru utilizatorii de PC și Xbox prin Xbox Game Pass Ultimate.

Versiunea PS4 și PS5 a jocului va oferi suport „crossplay” pentru toate sistemele majore, inclusiv Xbox One, Xbox Series X/S și PC. Această opțiune va funcționa pentru modul co-op PvE în patru, care va permite jucătorilor MechWarrior 5: Mercenaries care nu dețin expansiunea Heroes of the Inner Sphere să participe în continuare la jocul cooperativ, atâta timp cât gazda deține DLC-ul.