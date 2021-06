Will Ferrell și Paul Rudd fac un rol de senzație în noua mini-serie pentru Apple TV, The Shrink Next Door

Apple TV+ s-a mișcat mai lent când vine vorba de îmbogățirea librăriei de filme și seriale originale, comparativ cu Netflix, HBO sau Amazon PrimeVideo, dar producțiile de pe listă sunt cu siguranță memorabile, inclusiv The Shrink Next Door.

Apple TV+ este un serviciu de streaming disponibil în peste 100 de țări de pe mapamond, cu excepția României și a altor câteva țări din lumea a treia, ca o dovadă a interesul pe care îl prezintă țara noastră pentru gigantul din Cupertino. Dincolo de asta, cu câteva artifici te poți abona la platforma Apple și, în funcție de momentul în care ți-ai luat ultima oară un iDevice, s-ar putea să ai și acces gratuit la serviciu pentru perioadă de câteva luni, poate chiar un an.

Dincolo de informațiile de fond, Apple tocmai a lansat un teaser trailer pentru The Shrink Next Door, o miniserie ce urmează să fie disponibilă prin intermediul Apple TV+ peste câteva luni. Acesta ni-i aduce din nou în același cadru pe Paul Rudd și Will Ferrell. Cei doi au mai făcut valuri împreună în 2004 cu Anchorman: The Legend of Ron Burgundy și continuarea sa din 2013, Anchorman 2: The Legend Continues.

Clipul de aproape două minute nu dezvăluie foarte multe detalii legate de intriga show-ul, dar se pare că acțiunea are loc tot în ani `70, la fel ca Anchorman. Interpretările actorilor nu sunt însă exagerate, precum în filmele de acum opt, respectiv 17 ani. Pe coloana sonoră se află un remix al piesei My Life de la Billy Joel, un detaliu care pare să fie relevant pentru povestea filmului, dar nu este încă evident în ce măsură. Distribuția este completată de Kathryn Hahn, iar poziția de regizor a căzut în sarcina lui Michael Showalter (The Eyes of Tammy Faye). La baza întregii povești se află podcastul jurnalistului Joe Nocera. Premiera este programată pe 12 noiembrie.