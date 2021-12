WhatsApp continuă transformarea: în curând, nu o să mai recunoști aplicația lui Mark Zuckerberg

Oficialii WhatsApp se dau peste cap pentru a face față concurenței din partea Telegram sau Signal. În același timp, încearcă să împrumute pagini din volumul de funcționalitate al WeChat, cea mai populară aplicație din China. Aceasta din urmă a început ca o aplicație de chat, dar acum centralizează o sumedenie de funcții sub aceeași umbrelă.

La câteva săptămâni după ce a obținut permisiunea din partea autorităților indiene de a extinde numărul de utilizatori care au acces la transferul de bani prin WhatsApp, șefii serviciului de chat au început să ofere aceeași funcționalitate în Statele Unite ale Americii. Diferența semnificativă dintre plățile prin WhatsApp în India și în SUA ține de furnizorul din spate al serviciului. Americanii vor folosi Novi, după cum se poate vedea în postarea de Twitter de mai jos.

There’s a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021