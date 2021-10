Volkswagen s-ar putea să aibe probleme majore: ce se întâmplă și care e soluția

Volkswagen trebuie să schimbe strategia fabricii sale din Wolfsburg dacă dorește să rămână sustenabilă pentru companie.

Principala fabrică a grupului Volkswagen din Wolfsburg, Germania, s-ar putea confrunta cu cel mai scăzut nivel de productivitate din istoria sa, în acest an. De altfel, fabrica ar trebui să treacă mai repede către producția de vehicule electrice pentru a rămâne competitivă, potrivit oficialilor producătorului auto.

Producția unei mașini electrice noi, numită Trinity, urmează să înceapă la Wolfsburg în 2026, din păcate acest model ar urma să apară prea târziu pentru a asigura o utilizare suficientă a complexului industrial, au declarat șeful comitetului de întreprinderi VW, Daniela Cavallo și adjunctul său, Gerardo Scarpino, într-o declarație comună.

„Fabrica are nevoie de o cale mai rapidă către e-mobilitate”, a spus Cavallo.

Ziarul Braunschweiger Zeitung l-a citat pe Cavallo spunând că proiectul Trinity ar trebui împins către anul 2024, potrivit Reuters.

Probleme în paradis

Deficitul global de cipuri împiedică producția la fabrica din Wolfsburg, care a produs în medie aproximativ 780.000 de mașini anual în ultimii 10 ani și care se întinde pe o suprafață aproape egală cu Monaco.

Volkswagen a spus săptămâna trecută că va reduce programul de lucru acolo în primele două săptămâni ale lunii. O singură linie de asamblare va funcționa la uzină, care construiește modelele Golf, Touran, Tiguan și Seat Tarraco.

CEO-ul VW, Herbert Diess, a comparat fabrica din Wolfsburg cu cea a celor de la Tesla, care se află în construcție în afara Berlinului și urmează să înceapă producția anul viitor. Volkswagen intenționează să modernizeze Wolfsburg cu cea mai nouă tehnologie pentru vehicule electrice.

Datorită lipsei persistente de cipuri semiconductoare, producția de la Wolfsburg în acest an ar putea scădea chiar sub nivelul anului 2020, când pandemia COVID-19 a împins producția la puțin sub 500.000 de mașini, potrivit comitetului de întreprindere al VW. Obiectivul inițial al VW, convenit într-un pact de muncă în urmă cu cinci ani, era acela de a produce cel puțin 820.000 de vehicule în Wolfsburg anul trecut.