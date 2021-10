Vin vremuri grele pentru platformele de ride sharing din România: ce urmează pentru Uber și Bolt

Piața asigurărilor va avea un rol fundamental în modul în care economia de tip colaborativ va funcționa. Un raport al unuia dintre cei mai mari brokeri din lume apreciază că viitorul soluțiilor de sharing depinde în mare măsură de felul în care firmele de asigurare vor veni cu soluții noi, care să acopere nevoile specifice.

Raportul abordează impactul tehnologiilor avansate care pot urmări comportamentul oamenilor la volan. Producătorii de echipamente dezvoltă deja produse de asigurare care fructifică un volum enorm de informații obținute prin intermediul senzorilor cu care sunt echipate noile vehicule. Astfel, asigurătorii tradiționali sunt puși într-o poziție defensivă în fața nevoii acute de a evolua. Practic, este nevoie de o îmbunătățire a produselor tradiționale, ca răspuns la noile tipuri de asigurări cum ar fi, de exemplu, asigurarea de răspundere civilă auto fundamentată pe datele disponibile producătorilor și care ar recompensa asigurații cu un comportament mai puțin riscant în trafic.

Raportul prezintă mai multe tendințe care creează oportunități pentru evoluția asigurărilor, inclusiv din perspectiva sprijinirii pe scară largă a colaboratorilor implicați în aceste activități. În timp ce conceptele de muncă independentă sau contractori independenți nu sunt noi, companiile digitale care oferă servicii de transport au accelerat accesul persoanelor la acest tip de muncă și au evidențiat deficiențele din perspectiva securității sociale pentru a sprijini colaboratorii care și-ar pierde sursa de venit în cazul accidentelor de muncă.

Internetul schimbă regulile



Utilizarea frecventă a plăților online pentru diferite modalități de transport, de la trotinete electrice și autoturisme până la transport public, va conduce, de asemenea, potrivit raportului, la dezvoltarea de noi produse inovative de asigurare. Utilizarea informațiilor digitale din călătorii va îmbunătăți radical procesul de gestionare a daunelor și va crea și posibilitatea pentru produse de asigurare particularizate, la cerere, în timp real.

„Este remarcabil modul în care pandemia a accelerat adoptarea de noi obiceiuri de mobilitate, în întreaga lume” afirmă James Rose, Head of US Sharing Economy and Mobility Center of Excellence în cadrul Marsh.

România ține pasul cu produsele de asigurare specifice sectorului mobilității și economiei colaborative întrucât, prin intermediul Marsh, companiile și persoanele implicate în aceste domenii au acces, la produsele și serviciile dedicate disponibile pe piața globală.

„Ultimii ani au marcat o dezvoltare accelerată atât pe zona de mobilitate cât și a platformelor digitale în sistem colaborativ. Am remarcat interesul în creștere atât pentru produse specifice cât și pentru dezvoltarea platformelor dedicate care să faciliteze accesul la asigurări pentru companiile de ride sharing. Cel mai recent exemplu este facilitatea dezvoltată de Marsh ca urmare a parteneriatului global cu Amazon. În România, prin intermediul Marsh, vânzătorii locali au deja acces la produse de asigurare agreate cu Amazon, Marsh fiind singurul broker mandatat global de către Amazon pentru a negocia cu asigurătorii și pentru a oferi alternative de asigurare pentru vânzătorii din toată lumea. Polițele sunt negociate de către Marsh cu companii de talie mondială care îndeplinesc cerințe de rating și limite de asigurare impuse de Amazon, iar aceștia din urmă au calitatea de co-asigurat pe poliță”, afirmă Oleg Doronceanu, Manager, Consumer&Commercial Department, Marsh Romania.