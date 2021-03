Viitorul Xbox sună mai bine: ce înseamnă achiziția Microsoft de 7,5 miliarde de dolari pentru tine

Microsoft se chinuie de mult timp să-și întârească portofoliul de jocuri pentru Xbox, dacă nu cu exclusivități, măcar cu titluri care, pentru o perioadă limitată de timp, le găseși doar pe consolele din Redmond. În acest sens, tocmai a făcut una dintre cele mai mari achiziții din istoria gigantului.

În valoarea de 7,5 miliarde de dolari, achiziția ZeniMax de către Microsoft tocmai a fost aprobată la nivelul Comisiei Europene, dar și în SUA, de către SEC. Dacă numele de ZeniMax îți este străin, poți percepe gigantul ca fiind compania mamă a unora dintre cei mai importanți, profitabili și populari dezvoltatori de jocuri de pe mapamond, începând cu Bethesda.

Din acest moment, procesul de achiziție al ZeniMax poate fi finalizat. Este important de reținut că toate studiourile vor activa în continuare semi-independent, dar jocurilor lor vor ajunge mai întâi pe Xbox, vor fi optimizate pentru consolele Microsoft și, cel mai probabil, vor exista mici diferențe între versiunile pentru platformele gigantului din Redmond și celelalte din piață. Mai mult decât atât, jocurile care au fost deja create de studiourile ZeniMax vor fi incluse în abonamentul Xbox Games Pass, transformându-l într-o soluție mai atractivă.

”Comisia a ajuns la concluzia că achiziția propusă nu ridică îngrijorări legate de competiție, având în vedere poziția limitată în piață a celor două entități combinate.”, se arată într-un comunicat emis de Comisia Europeană pe marginea subiectului. Deși UE ar fi putut să impună câteva restricții legate de procesul de achiziție, a decis că nu este cazul aici.

Decizia comisiei Europene de vineri pe marginea achiziției ZeniMax de către Microsoft vine după ce joi, pe 4 martie, o confirmare similară a venit din partea SEC (US Securities and Exchange Commission). În cazul SEC, s-a menționat explicit că procesul de achiziție poate merge mai departe. Conform datelor furnizate de către compania fondată de Bill Gates, efectele acestei tranzacții pentru posesorii de Xbox ar trebui să se simtă în a doua jumătate a acestui an.