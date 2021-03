Browserul de internet de pe Xbox, în secolul 21: schimbarea care îți face viața mai ușoară

În cazul în care ești utilizator de console Xbox, cei de la Microsoft au venit cu o veste bună legată de browserul nativ de pe platforma de gaming.

Deși este improbabil să-ți folosești prețioasa consolă de gaming pentru navigat pe internet, consolele Microsoft au avut dintotdeauna un avantaj în acest sens în fața PlayStation. Dacă nu mă înșeală memoria, PlayStation 3 a fost ultima consolă Sony care venea la pachet cu un browser de internet.

Dacă te gândești însă să îți accesezi site-urile preferate de pe Xbox, Microsoft tocmai a venit cu un anunț important. Printr-o actualizarea iminentă, browserul Edge de pe Xbox va fi același de pe Windows 10. Asta înseamnă că vom discuta de iterația bazată pe Chromium, la fel ca Google Chrome.

Una peste alta, browserul de pe consola ta Microsoft va deveni cu adevărat util și se va mișca semnificativ mai bine. Cu un pic de noroc, te vei putea uita la filme online și s-ar putea să existe și suport pentru extensii, dacă vrei să scapi rapid de reclame și tot felul de popups.

Conform datelor obținute de The Verge, Microsoft a început deja să testeze browserul bazat pe Chromium pe console Xbox One și Xbox Series X/S. Dacă ești ancorat în mecanismul de testare Alpha Skip-Ahead al gigantului din Redmond, ar trebui să ai acces la aceeași experiență modernă de navigare pe internet. În plus, pe lângă un grad sporit de compatibilitate cu internetul secolului 21, vei dobândi posibilitatea de a-ți sincroniza conținutul salvat de pe PC pe consolă, cu condiția să folosești tot Edge pe Windows 10.

Versiunea de Edge bazată pe Chromium pe care o poți experimenta acum pe console nu este perfectă, în mod previzibil. Nu include suport pentru mouse și tastatură și, deși în teorie, ar trebui să fie compatibilă cu Google Stadia, este improbabil ca acest lucru să funcționeze, momentan. Odată cu trecerea timpului, însă, un browser bun s-ar putea să ofere un avantaj în fața concurenței de la Sony.