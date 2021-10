Viitorul mașinilor în viziunea Nissan: creierul uman, la baza tuturor operațiunilor

Pur și simplu îți pui o cască ciudată pe cap și mașina ar putea ști ce vrei să faci înainte de a o face.

În anul 2018, Nissan a anunțat că lucrează la un nou tip de tehnologie. Aceasta era denumită Brain-to-Vehicle sau B2V și promitea să accelereze timpul de reacție pentru șoferi,mai mult, urma să stea la baza unor mașini care s-ar fi putut adapta și plia direct pe modul de conducere a șoferului.

Nissan a demonstrat capacitățile acestei tehnologii exclusive la târgul CES 2018 din Las Vegas. B2V este cea mai recentă dezvoltare a Nissan Intelligent Mobility, viziunea companiei de a transforma modul în care mașinile sunt conduse, alimentate și integrate în societate.

„Când majoritatea oamenilor se gândesc la conducerea autonomă, ei au o viziune foarte impersonală asupra viitorului, în care oamenii renunță la controlul mașinilor. Cu toate acestea, tehnologia B2V face opusul, folosind semnale din propriul creier pentru a face ca șofatul să fie mai interesant și plăcut ”, a declarat vicepreședintele executiv Nissan, Daniele Schillaci.

„Prin Nissan Intelligent Mobility, mutăm oamenii într-o lume mai bună oferind mai multă autonomie, mai multă electrificare și mai multă conectivitate”, a adăugat acesta.

Șofatul fără mâini și picioare

Această descoperire de la Nissan este rezultatul cercetărilor privind utilizarea tehnologiei de decodare a creierului pentru a prezice acțiunile unui șofer și a detecta disconfortul:

Modul de funcționare se bazează pe prinderea semnelor că mintea șoferului este pe cale să inițieze o mișcare, cum ar fi rotirea volanului sau apăsarea pedalei de accelerație, iar tehnologiile de asistare a șoferului pot începe acțiunea mai repede. Acest lucru poate îmbunătăți timpul de reacție și îmbunătăți conducerea manuală. Mai mult, prin detectarea și evaluarea disconfortului șoferului, inteligența artificială poate schimba configurația de conducere sau stilul de conducere în modul autonom.

Alte posibile utilizări includ reglarea mediului intern al vehiculului, a declarat dr. Lucian Gheorghe, cercetător la Centrul de cercetare Nissan din Japonia, care conduce cercetarea B2V.

„Aplicațiile potențiale ale tehnologiei sunt incredibile”, a spus Gheorghe. „Această cercetare va fi un catalizator pentru mai multe inovații Nissan în vehiculele noastre în anii următori.”

Tehnologia B2V a Nissan este primul sistem de acest gen din lume. Șoferul poartă un dispozitiv care măsoară activitatea undelor cerebrale, care este apoi analizat de sisteme autonome. Prin anticiparea intenției, sistemele pot întreprinde acțiuni, cum ar fi rotirea volanului sau încetinirea mașinii, cu 0,2 până la 0,5 secunde mai rapid decât șoferul, rămânând însă în mare parte imperceptibile.

Nissan Brain to Performance

Anul acesta, Nissan Motor a lansat un alt programul, numit Nissan Brain to Performance, acesta folosește o imagistică și analiză avansată a creierului pentru a determina specificul anatomic al șoferilor profesioniști. Programul își propune să dezvolte o pregătire personalizată, optimizată pentru a îmbunătăți funcțiile creierului și anatomia legate de conducere și curse.

„La Nissan, îndrăznim să facem ceea ce alții nu fac. Cu acest program revoluționar, ne propunem să înțelegem funcțiile cerebrale ale piloților noștri mai bine ca niciodată și să depășim limitele performanței pe pistă în Formula E ”, a declarat Tommaso Volpe, directorul global al sporturilor de motor Nissan.

„Ce se întâmplă dacă, prin analiza și instruirea avansată a funcției creierului, am putea contribui la îmbunătățirea performanței șoferilor noștri? Fiecare zecime de secundă contează în Formula E, așa că suntem încântați să vedem cum echipa noastră de cercetare poate îmbunătăți funcționalitatea creierelor deja performante a piloților noștri”, a adăugat acesta.

Programul va fi coordonat de dr. Lucian Gheorghe, un lider în domeniul analizei și formării creierului, și forța din spatele cercetărilor prospective ale Nissan despre cum să construim mai bine conexiunea dintre oameni și vehiculele Nissan. Prioritatea imediată a programului Nissan Brain to Performance este de a spori performanța piloților de Formula E ai Nissan.

„Creierele noastre sunt incredibil de puternice. Fără să ne dăm seama, ele îndeplinesc o multitudine de funcții critice în fiecare secundă când ne conducem mașinile. Șoferii noștri de înaltă pregătire și experiență Nissan Formula E îndeplinesc aceste funcții sub presiune intensă și la viteză mare, în timp ce caută în mod constant un timp cât mai rapid. Noul nostru program Nissan Brain to Performance încearcă să înțeleagă ce înseamnă activitatea electrică a creierului lor care le permite să facă ceea ce fac. Apoi, dacă putem, am dori să-i ajutăm să își îmbunătățească în continuare performanțele prin antrenamentul personalizat al creierului. În viitor, cercetarea noastră de ultimă oră ar putea contribui la îmbunătățirea abilităților de conducere a șoferului mediu”, a declarat Gheorghe.

Prima etapă a noului program se va axa pe analiza și testarea detaliată a funcțiilor cerebrale ale pilotilor de Formula E, comparativ cu un grup de control al piloților „medii”, care nu participă la curse. Toți șoferii vor efectua o serie de sarcini pe simulatoare de conducere de ultimă generație, în timp ce activitatea creierului lor este monitorizată și înregistrată. Pe baza rezultatelor, va fi dezvoltat un program personalizat de formare a șoferilor care implică stimularea electrică a creierului, cu scopul de a îmbunătăți performanța șoferului.

Nu există limite pentru posibilități

Aici intervin sistemele de conducere autonome „inteligente”. Ele pot folosi senzori și hărți încorporate pentru a evalua ce se întâmplă în afara mașinii și pot face presupuneri educate de genul „această persoană este pe cale să vireze, trebuie să vireze la stânga, deoarece dacă ar merge la dreapta ar lovi o mașină staționată sau ar lovi bordura ”. Apoi computerul poate începe să se orienteze în acea direcție înainte ca șoferul să miște vreun mușchi.

Orice sistem care încearcă să prezică ce își dorește un șofer va trebui să facă această interpretare perfect pentru a fi sigur, darămite util. „Gândiți-vă la corecția automată sau la completarea automată a Google, dar la o viteză de peste 100 kilometri pe oră”, spune Anuj Pradhan, care studiază interacțiunea om-mașină la Institutul de Cercetare a Transporturilor de la Universitatea din Michigan. „Dacă cele două sisteme, omul și mașina, nu sunt pe aceeași lungime de undă, atunci ar putea exista consecințe grave.”

Nissan nu este singura companie care consideră că poate îmbunătăți transportul. În 2016, Honeywell Aerospace, a creat și testat un sistem care ar putea ajuta piloții să îndeplinească sarcini non-critice, lăsându-și mâinile libere pentru controale mai importante.

La Stanford, cercetătorii măsoară semnalele creierului și alte măsuri fiziologice, cum ar fi ritmul cardiac și dimensiunea pupilei, pentru a vedea cât efort implică condusul și când trebuie șoferii să se concentreze. Acest lucru ar putea duce la sisteme inteligente care inhibă notificările, cum ar fi mesajele text în momente critice.

Nissan își testează deja sistemul pe drum. „Conduc zilnic purtând casca de la serviciu la casă și de acasă la serviciu”, spune Gheorghe. La fel și zeci de membri ai echipei sale din Japonia și Elveția, care își înregistrează acțiunile zilnice, adunând date pentru a le analiza ulterior și rafinând cercetarea. „Îmi digitalizez viața de conducător auto”, spune Gheorghe.