VIDEO Trailerul la Suicide Squad anunță schimbări importante în universul cinematografic DC: cine joacă

Suicide Squad s-a lansat în 2016 fără să se bucure de review-uri foarte pozitive. La momentul de față are nota 6 pe IMDb. Chiar și așa, se va bucura de o continuare sau reinventare.

Spre deosebire de vechiul film scris și regizat de David Ayer (Bright, Fury, Sabotage), acesta va cădea în sarcina lui James Gunn, care are un pic mai mult experiență cu ecranizarea benzilor desenate. El este responsabil de succesul seriei Guardians of the Galaxy, pelicule încărcate cu foarte multă acțiune și o doză semnificativă de umor.

Viitorul film va fi intitulat The Suicide Squad, iar distribuția va implica mai multe schimbări față de filmul de acum 5 ani. Asta nu înseamnă însă că discutăm de actori mai puțin cunoscuți. Lista include nume precum Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Viola Davis și Pete Davidson.

Cu un pic de noroc, noul film va ajunge pe marile ecrane în 6 august 2021. Dacă nu, cel mai probabil, îl vei putea vedea pe HBO la scurt timp după data premierei.

Filmul se anunță unul foarte interesant și, spre deosebire de alte creații cu buget mare din universul DC, va fi interzis minorilor. Până și trailerul lansat în urmă cu câteva zile, de tip Red Band, nu este menit pentru cei sub 18 ani. Cel mai probabil, restricția face însă referire la violență excesivă și glume nepotrivite, mai mult decât vreo manifestare de erotism.

În ceea ce privește povestea filmului, premisa pare să fie similară cu cea din 2016. Amanda Waller, interpretată de Viola Davis, trimite o echipă de personaje negative, anti-eroi, într-o misiune cu potențial sinucigaș. După cum a avertizat chiar James Gunn, cel mai probabil, unele dintre personaje nu vor prinde finalul filmului.

În ceea ce privește trailerul, deși îți prezintă majoritatea personajelor noi, este clar că accentul se pune pe Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena) și Harley Quinn, interpretată de Margot Robbie. Cel mai probabil, ei vor fi și supraviețuitorii.