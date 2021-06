Marvel a anunțat pentru piața gaming-ului unul dintre cele mai promițătoare jocuri video: Guardians of the Galaxy. Jocul urmează a fi lansat spre sfârșitul acestui an.

Square Enix a cheltuit o groază de timp și bani pentru a face Avengers Marvel și, nouă luni mai târziu, jocul său AAA-service nu pare să dea roade. Avengers a fost doar începutul, totuși. Acesta este un acord pe o perioadă lungă de ani dar și un joc pe măsură. Astfel, următorul titlu SE-Marvel, Guardians of the Galaxy, tocmai a fost anunțat pentru lansarea din 26 octombrie.

De această dată, Eidos-Montréal ia frâiele și conduce parteneriatul într-o direcție cu totul diferită. Înainte de prezentarea de ieri a E3 a jocului, Eidos le-a aruncat jurnaliștilor o privire extinsă despre Guardians și a elaborat obiectivele sale pentru joc.

Guardians of the Galaxy este un joc de acțiune-aventură pentru un singur jucător, bazat pe narațiune. Având în vedere genealogia lui Eidos-Montréal, care este studioul responsabil pentru jocurile „moderne” Deus Ex, inclusiv Human Revolution și Mankind Divided, acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză.

Guardians of the Galaxy poate fi jucat la sfârșitul anului

Totuși, un lucru nu este cert, având în vedere că Crystal Dynamic este cunoscut pentru jocurile Tomb Raider, jocuri care au fost relansate înainte de a intra în teritoriul de microtranzacție a Avengers. Vorbind despre asta, directorul narativ al Eidos-Montréal, Mary Demarle, a afirmat că este foarte important ca jucătorii să beneficieze de întregul joc încă din prima zi.

Totodată, acesta a mai precizat faptul că ”nu va exista nici un DLC pentru acest joc și nici nu există. Nu va fi nici o microtranzacție”. În Guardians of the Galaxy, vei juca cu caracterul Star-Lord. Demarle a mai afirmat că ”a devenit foarte evident foarte repede faptul că trebuie să joci Star-Lord pentru că personajul reprezintă inima acelei echipe. Ele este partea umană a echipei, cu care ne putem identifica”.