VIDEO Evil Dead se transformă într-un joc horror terifiant: cât de brutale vor fi luptele cu prietenii

Dacă ți-ai dorit vreodată un joc multiplayer stabilit în universul Evil Dead, ești aproape de a-ți îndeplini dorința. Boss Team și Saber Interactive au dezvăluit primul trailer de joc pentru Evil Dead: The Game și este ceea ce te-ai aștepta, având în vedere premisa.

Ash, Kelly și echipajul trebuie să lucreze împreună pentru a lupta împotriva unui demon puternic. Evil Dead: The Game este un joc multiplayer orientat către modurile co-op și PvP, bazat pe seria de filme omonime începută de regizorul Sam Raimi în 1981.

Ar putea să-ți inducă puțină nostalgie. În plus față de reunirea personajelor din filmele și seriile Evil Dead, vei putea revedea locații familiare și vei gusta din plin combinația clasică de violență excesivă cu umor.

Evil Dead: The Game are un trailer

Jocul este rodul colaborării dintre mai multe companii: pe lângă Saber Interactive și echipa de la Boss Team Games, în proiect mai sunt implicate nume precum Renaissance Pictures, Studiocanal, Metro Goldwyn Mayer și Lionsgate, fiind vorba despre un produs oficial bazat pe licența The Evil Dead. Așadar, din mijlocul acțiunii nu va lipsi nici eroul principal al filmelor, Ashley J. Williams, interpretat și de această dată de actorul Bruce Campbell.

Ash, împreună cu aliații săi, vor fi nevoiți să lupte împotriva monstruozităților eliberate de maleficul Necronomicon Ex-Mortis, locațiile din joc urmând să fie inspirate din filmele The Evil Dead, Evil Dead II: Dead by Dawn, Army of Darkness, precum și serialul TV Ash vs. Evil Dead.

Data lansării jocului Evil Dead este un „2021” generic, în ciuda unui anunț din decembrie anul trecut. Totuși, titlul ar trebui să ajungă pe consolele de generație curentă și anterioară, precum și pe PC, așa că nu ar trebui să ai probleme în a-ți convinge prietenii de a juca. Evil Dead: The Game este dezvoltat pentru PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One și Nintendo Switch.