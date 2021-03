VIDEO Documentarul din cauza căruia premiile Oscar vor fi cenzurate în această țară

Regimul de la Beijing a decis să interzică difuzarea ceremonia premiilor Oscar din acest an din cauza unui documentar.

Regimul comunist al Chinei a decis să cenzureze ceremonia premiilor Oscar din acest an din cauza unui documentar controversat. Totul se întâmplă după ce Academia Americană de Film a nominalizat documentarul de investigație „Do Not Split”, care prezintă manifestațiile anti-Beijing de la Hong Kong din 2019.

Evident că asta nu-i pe placul autorităților chineze.

Documentarul a fost realizat de un jurnalist norvegian.

China cenzurează gala premiilor Oscar din acest an

China le-a interzis posturilor naționale să difuzeze gala premiilor Oscar din acest an din cauza documentarului Do Not Split. Regimul îl consideră ofensator, pentru că face cunoscută vocea celor care au manifestat la Hong Kong în 2019.

Documentarul e realizat de jurnalistul norvegian Anders Hammer, care a investigat manifestațiile contra guvernului de la Beijing. Deocamdată, regimul comunist n-a confirmat informația, ea fiind prezentată pe surse de Bloomberg. Producția durează în jur de 35 de minute și denunță influența guvernului chinez în acest teritoriu care a rămas sub tutela britanică din 1997.

În documentar sunt prezentate vocile ostile Guvernului de la Beijing, cele care-s împotriva politicii de expansiune condusă de regimul comunist.

„Do Not Split” reprezintă, în viziuna regizorului norvegian, o lupă pusă asupra celui mai important eveniment politic al anului 2019. Documentarul poate fi urmărit în videoul de mai jos:

A 93-a ediție a premiilor Oscar e programată anul acesta pe 25 aprilie. Totul se va întâmpla în format video streaming din cauza pandemiei. Nominalizările, printre care se numără și documentarul Colectiv, le găsești AICI.

Documentarul realizat după tragedia din clubul bucureștean e prima producție românească nominalizată la Oscar. Se bate la două categorii: cel mai bun film documentar și cel mai bun film străin. Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, povestește tragedia din clubul cu acelaşi nume, în urma căreia au murit 64 de oameni. Sunt urmărite eforturile autorităților de după tragedie, dar și munca depusă de jurnaliști.