VIDEO Nominalizări Oscar 2021: lista completă. Ce șanse de câștig are documentarul Colectiv

Academia de Film a anunțat nominalizările pentru ediția Oscar 2021. Documentarul Colectiv are șanse de câștig la două categorii.

Nominalizările pentru cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar sunt anunţate luni, într-o prezentare online, de actriţa şi producătoarea Priyanka Chopra Jonas („The White Tiger”) şi de cântăreţul şi actorul Nick Jonas. Documentarul românesc Colectiv a fost nominalizat pentru două categorii: „Cel mai bun film străin” și „Cel mai bun documentar”.

Este primul film românesc nominalizat la premiile Oscar la aceste categorii.

Nominalizări Oscar 2021: ce șanse are Colectiv

Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, povestește tragedia din clubul cu acelaşi nume, în urma căreia au murit 64 de oameni. Sunt urmărite eforturile autorităților de după tragedie, dar și munca depusă de jurnaliști.

La categoria documentar, Colectiv concurează cu „Crip Camp”, „The Mole Agent”, „My Octopus Teacher” şi „Time”.

La categoria cel mai bun film străin, „Colectiv” concurează cu „Another Round” (Danemarca), „Better Days” (Hong Kong), „The Man Who Sold His Skin” (Tunisia) şi „Quo Vadis, Aida?” (Bosnia şi Herţegovina, coproducţie cu participare românească).

Cele mai multe nominalizări:

10 – Mank

6 – The Father

6 – Judas and the Black Messiah

6 – Minari

6 – Nomadland

6 – Sound of Metal

6 – The Trial of the Chicago 7

Cel mai bun film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Cea mai bună actriță în rol principal

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Cel mai bun actor în rol principal

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Sir Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Cea mai bună actriță în rol secundar

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Cel mai bun actor în rol secundar

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr, One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah