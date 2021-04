VIDEO Colettle, cel mai bun scurt metraj documentar de la Oscar, face istorie și-l vezi aici

Colette este scurt metraj documentar neobișnuit. Rezultatul efortului unor dezvoltatori de jocuri video, filmul a fost distins cu premiul Oscar și îl poți vedea și tu dacă ai o afinitate pentru istorie.

Domeniul scurt metrajelor documentare este unul mai ciudat și dificil de promovat. Cu toate acestea, astfel de pelicule sunt totuși apreciate la Oscar, iar în fiecare an, câteva dintre ele ajung în lumina reflectoarelor. De această dată a fost rândul peliculei Colette să se bucure de prețioasa distincție.

Colette a fost produs de Oculus Studios și Respawn Entertainment din cadrul EA. Cei de la Oculus sunt experți în realitate virtuală, dar acest scurt metraj nu este disponibil în VR. S-ar putea să fi auzit de Respawn Entertainment pentru că au creat jocurile video Titanfall, Apex Legends sau Star Wars Jedi: Fallen Order, dar Colette nu este un joc video.

În schimb, acest scurt metraj documentar a fost parte componentă din Medal Of Honor: Above and Beyond, o experiență VR lansată anul trecut pe care o poți cumpăra dacă ai un Oculus Rift. Ideea era că, după ce termini o misiune din joc, poți debloca diverse clipuri dintr-o galerie video. Clipurile sunt în 2D și spun diverse povești ale unor veterani din Al Doilea Război Mondial. Printre acele clipuri se numără și scurt metrajul documentar de mai sus de 24 de minute.

Regizat de Anthony Giacchino, filmul spune povestea lui Colette care, la 90 de ani, este unul dintre ultimii supraviețuitori ai rezistenței franceze. După război, ea a refuzat să mai calce vreodată în Germania, până acum. A fost convinsă de un tânăr student la istorie, Lucie Fouble să facă acest gest. Aflată acolo, a decis să viziteze lagărul de concentrație nazist în care fratele ei Jean – Pierre și-a pierdut viața.

Filmul a ajuns în circuitul premiilor de la Hollywood după ce a fost achiziționat și distribuit de The Guardian. În prealabil, pentru a se putea califica la Oscar, a fost inclus în festivalul de scurt metraje Big Sky Festival. Acum, printre altele, va intra în istorie ca fiind primul Oscar primit pentru conținut dintr-un joc video și primul de care se bucură divizia de documentare din cadrul The Guardian.