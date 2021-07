VIDEO Cel mai nou Star Wars este un serial cum nu ai mai văzut niciodată în universul SF

Star Wars ar putea fi cea mai populară franciză de pe mapamond din domeniul cinematografiei, alături de James Bond, Lord of the Rings sau Matrix. Proprietatea intelectuală a celor de la Disney va fi însă transpusă într-un cu totul alt mediu prin intermediul Star Wars: Visions.

Dacă ești un fan Star Wars, te vei bucura să afli că, în viitorul apropiat, o serie de povești din universul fantastic vor fi aduse pe micile ecrane printr-un nou show. Star Wars: Visions combină particularitățile pe care le știi din filmele pe care le-ai văzut în trecut cu stilul anime, al animațiilor japoneze.

Ce este Star Wars: Visions, noul show de la Disney+

Noul serial creat special pentru platforma de streaming Disney+ nu este unul obișnuit, pentru că nu are o poveste transpusă pe ecran prin intermediul unor episoade. În schimb, discutăm de o antologie, o colecție de povești și fiecare dintre ele este spusă printr-un episod scris, produs și regizat de un alt studio renumit de animație din Japonia. Tot ce va ajunge pe TV-uri va veni de la oameni cu o lungă experiență în domeniul anime.

Star Wars: Visions va ajunge pe Disney+ începând cu 22 septembrie. Primele detalii au fost publicate la Anime Expo Lite. Tot atunci au fost dezvăluite și numele episoadelor împreună cu studiourile din spatele lor. Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru și Production IG sunt studiourile. Trigger și Science Saru sunt responsabile de câte două episoade, în timp ce celelalte au în sarcină doar câte un episod.

Numele episoadelor sunt: “The Duel” (Kamikaze Douga), “Lop and Ochō” (Geno Studios), “Tattoine Rhapsody” (Studio Colorido), “The Twins” and “The Elder” (Trigger), “The Village Bride” (Kinema Citrus), “Akakiri” and “T0-B1” (Science Saru) și “The Ninth Jedi” (Production IG). Poziția de producător executiv pentru Star Wars: Visions este ocupată de Jacqui Lopez, James Waugh și Josh Rimes de la Lucasfilm