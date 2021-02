VIDEO Cel mai futurist telefon vine din China, nu de la Samsung sau Apple: de ce este revoluționar

Deși au început să aibă niște probleme cu autoritățile americane, iar numele lor a apărut deja pe o listă neagră, cei de la Xiaomi nu se descurajează când vine vorba de inovații.

Conform inovațiilor dezvăluite în ultimii ani, Xiaomi s-ar putea să aibă unii dintre cei mai pricepuți ingineri de pe mapamond. După ce au dezvăluit cea mai rapidă încărcare wireless prin contact și au exemplificat cu ar putea să încarce gadgeturi de la distanță în întregul perimetru al unei încăperi, chinezii au ilustrat un concept revoluționar de smartphone.

Având în vedere tendințele ultimilor ani, era evident că aceasta este direcția spre care se orientează terminalele telefonice, dar cei de la Xiaomi sunt primii care au arătat un astfel de aparat funcțional. Prototipul din imaginile alăturate este singurul a cărui fața este acoperit de un ecran util în proporție de aproape 100%.

Aproape este cuvântul cheie, pentru că ecranul, deși pliabil pe toate cele patru laturi ale telefonului, nu se îmbină la colțuri. Acesta este și motivul pentru care în imaginile de prezentare și în clipul de mai jos, colțurile sunt întunecate. Detaliul este unul de finețe și greu de sesizat, dar trădează faptul că ne mai confruntăm totuși cu niște limitări tehnologice. Cu alte cuvinte, pur și simplu nu s-a putut mai mult de atât.

Dincolo de asta, telefonul concept cu ”ecran cascadă curbat pe patru părți”, îți fură cu siguranță privirea și, în mod autentic pare desprins din viitor. Nu are are porturi sau butoane, pentru că depinde exclusiv de încărcare wireless. În plus, interacțiunea rapidă pe care ți-ar da-o în mod tradițional butoanele, o obții prin apăsarea marginilor.

În final, cei de la Xiaomi sunt foarte mândri de procesul proprietar de a curba un panou de sticlă la 88 de grade pe patru laturi, atașându-l în același timp de ecranul din spate. În mod previzibil, nu există nicio promisiune legată de momentul efectiv în care ar putea ajunge pe piață.