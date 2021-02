VIDEO Cel mai ciudat album a fost înregistrat din uterul mamei: cum sună un bebeluș

Dacă tot suntem în pandemie, iar mulți oameni au un exces de timp liber, niște viitori părinți s-au gândit să transforme sunetele copilului din uter într-un album audio. Totul a fost posibil printr-o tehnologie fascinantă.

Poate nu ai auzit niciodată numele Luca Yupanqui, dar aceasta este pe drumul de a deveni vedetă înainte să se nască, datorită unui album pe care nu și-l va aminti niciodată. Acesta a fost înregistrat prin asocierea sunetelor aferente mișcării sale din interiorul uterului în format MIDI.

Ideea unui astfel de proiect original le-a venit părinților lui Luca, artiștii Elizabeth Hart și Ivan Diaz Mathe. Pentru a-și materializa inițiativa, au folosit un dispozitiv intitulat biosonic MIDI. Dincolo de premisa destul de ciudată, albumul rezultat pare să fie totuși destul de bun încât să fie îmbrățișat de o casă de discuri serioasă.

Intitulat Sounds of the Unborn, viitorul album se va lansa în luna aprilie a acestui an sub casa de discuri Sacred Bones Record. În portofoliul lor se mai află artiști precum David Lynch sau John Carpenter.

Dispozitivul pentru sonificarea mișcărilor fătului nu este foarte vechi, dar a mai fost folosit în trecut pentru câteva clipuri care între timp au devenit virale. Poți vedea un astfel de exemplu în clipul de mai jos cu o ciupercă. În practică, gadgetul respectiv utilizat de Hart și Mathe măsoară activitatea electrică de la nivelul epidermei, pielii. Tocmai din acest motiv, este intitulat dispozitiv de sonificare electrodermală. Acele sunete au ajuns în niște sintetizatoare și așa s-a născut Sounds of the Unborn.

Ca să știi la ce să te aștepți, poți arunca o privire sau poți coborî urechea pe clipul de mai sus, menit să funcționeze ca o mostră sugestivă pentru ceea ce urmează să experimentezi în aprilie. Conform reportajului de pe MusicTech dedicat acestui subiect, mișcările lui Luca din uterul mamei au fost înregistrate în sesiuni e câte cinci ore. În final, deși a existat un pic de editare sau post-procesare, nu s-au adus modificări semnificative înregistrărilor inițiale.