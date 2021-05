În mediul online și-a făcut apariția un video care reprezintă o dovadă a existenței unui OZN. Această probă vine chiar din partea Marinei Americane, astfel că în clip apare mișcarea obiectului zburător neindentificat.

Obiectul zburător neidentificat apare în videoclipul făcut public cum planează în aer și se mișcă în lateral, similar cu o minge de ping-pong. La un moment dat, OZN-ul pare să se scufunde în ocean. Imaginile au fost lansate în mediul online de către un cineast producător al documentarelor despre OZN.

Totuși, un purtător de cuvânt al Pentagonului a confirmat că Marina Americană a capturat aceste imagini, însă aceast anu a comentat când și unde a fost filmat. În data de 14 mai, Jeremy Corbell a făcut public obiectul misterios pe site-ul său, scriind că ”Marina SUA a fotografiat și filmat OZN-uri în formă” sferică ”și vehicule avansate intermediare”.

Corbell a distribuit aceste filmări pe Instagram și YouTube. În videoclip, care pare a fi filmat de pe un monitor, are mai multe editări, astfel că un corp rotund apare deasupra orizontului. Voci masculine se aud pe fundal în timp ce una menționează ”a decolat!”, pe măsură ce obietul se mișcă orizontal .

Scena respectivă ajunge la apogeu atunci când obiectul pătrunde în apă, iar una dintre voci menționează ”whoa, a stropit!”, pe măsură ce OZN-ul dispare, după cum a scris Corbell pe paginile sale de media. Potrivit cineastului, filmările ar fi fost făcute în data de 15 iulie 2019, la aproximativ ora 23 pm PDT, din interiorul USS Omaha’s Combat Information Center, lângă coasta San Diego.

Video-ul este încă o dovadă a existenței unui OZN

Pe imaginile radar, OZN-ul apare ca o minge cu un diametru de aproximativ 2 metri, care zboară la viteze cuprinse între 74 – 254 km/h. Zborul a durat peste o oră, culminând cu momentul în care sfera dispare sub valuri. În locul respectiv, nu s-a găsit nici o epavă.

„Un submarin a fost folosit în căutare și nu a recuperat nimic. Nu știm ce, dacă ar fi ceva, Marina sau Pentagonul ar putea fi dispuși să spună despre incidentul USS Omaha, dar suntem încrezători că incidentul este un mister legitim și așteptăm cu nerăbdare orice informații ar putea apărea”, a scris Corbell.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Susan Gough, a confirmat că personalul marinei americane a capturat filmările postate de Corbell, a raportat The Debrief pe 14 mai. Gough a declarat pentru The Debrief într-un e-mail că filmările au fost incluse în „examinările în curs” de către Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF), un program al Biroului de Informații Navale al SUA care investighează rapoartele despre vehicule aeriene inexplicabile, potrivit The Debrief.

Cu toate acestea, Gough nu a comentat niciunul dintre celelalte detalii despre OZN, pe care Corbell le-a inclus în descrierea sa, a raportat The Debrief. Filmările nu sunt clasificate, iar fotografiile cu OZN-ul au fost incluse anterior într-un briefing de informații UAPTF de la 1 mai, a scris Corbell într-un tweet pe 14 mai.

Mai multe dezvăluiri legate de OZN-uri ar putea să vină de la Pentagon în următoarele săptămâni, deoarece un nou raport OZN este programat să fie lansat în iunie, a raportat anterior Live Science.

Dacă nu poți să aștepți atât de mult, poți începe prin a cerceta mai mult de trei decenii din înregistrările OZN-urilor ale guvernului SUA. O nouă arhivă online include peste 2.700 de pagini de rapoarte declasificate CIA datând din anii 1980. Documentele au fost obținute cu ajutorul Legii privind libertatea de informații și au fost încărcate în format PDF pe site-ul The Black Vault de către autorul John Greenwald Jr., potrivit Live Science.