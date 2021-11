VIDEO Apple te emoționează cu clipul său de Crăciun, regizat de creatorii Ghostbusters, filmat cu iPhone 13 Pro

În fiecare an, Apple și-a creat o tradiție din a publica un clip de promovare pentru sărbătorile de iarnă și, implicit, pentru dispozitivele companiei. 2021 nu este o excepție de la regulă și, tot ca de obicei, mesajul din spate este unul emoționant.

În doar 3 minute, regizorii Jason Reitman și tatăl său, Ivan Reitman, spun o poveste despre Crăciun, iarnă, sezonul rece și, mai mult decât orice, despre copilărie. Scurtmetrajul este intitulat Saving Simon (Salvându-l pe Simon), unde Simon este un om de zăpadă.

Saving Simon, filmat cu iPhone 13 Pro

Apple are o lungă tradiție din a apela la regizori cu CV-uri impresionante pentru clipurile sale de promovare, iar Saving Simon nu este o excepție de la regulă. Jason Reitman a făcut valuri în ultima perioadă pentru că se află în spatele mega producției Ghostbusters: Afterlife, dar până la reinventarea peliculei clasice, a primit patru nominalizările la premiile Oscar pentru Juno și Up in the Air, pe care le-a și scris. Tot el s-a aflat în spatele Thank You for Smoking, Labor Day sau The Front Runner.

Tătal său, Ivan Reitman, angajat de asemenea în clipul produs de Apple, regizează filme din anii 70, câteva comedii clasice aflându-se sub umbrela sa. Lista include Ghostbusters și Ghostbusters 2, Kindergarten Cop, Twins sau Evolution.

Revenind însă la Saving Simon, acesta nu este nici pe departe o reclamă Apple, exceptând faptul că se menționează imortalizarea sa cu iPhone 13 Pro. Niciun produs al gigantului din Cupertino nu este etalat pe ecran într-o manieră ostentativă. ”O poveste pentru toată lume care abia așteaptă ca sărbătorile de iarnă să vină cât mai repede. Regizat de nominalizatul la Oscar Jason Reitman și tătăl său, nominalizatul la Oscar Ivan Reitman”.

Coloana sonoră a clipului este dată de melodia You and I de Valerie June. Dacă ești abonat la Apple Music, o poți găsi la această adresă.