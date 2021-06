VIDEO Aliens: Fireteam Elite e jocul pe care trebuie să-l ai vara asta: când se lansează și ce-ți promite

După aproximativ șase ani de așteptare, fanii Aliens: Fireteam Elite au motive de bucurie. Jocul se lansează în curând.

După aproape șase ani în care creatorii au lucrat din greu, Aliens: Fireteam are, în sfârșit, o dată de lansare. Lansarea se face acum sub numele de Aliens: Fireteam Elite, iar data oficială comunicată e 24 august. O să-l găsești pe Steam, PlayStation 4, PS5, Xbox One și Xbox Series X / S.

20th Century Games anunță că prețul va fi de 40 de dolari, pentru versiunea de bază. Dacă vrei funcțiile suplimentare, atunci trebuie să plusezi.

Aliens: Fireteam Elite se lansează după 6 ani

Pentru cine nu e familiarizat cu jocul, e vorba, practic, despre experiența întâlnită în toate jocurile din gama Aliens. Doar că Fireteam Elite e un pic mai… moale. Minimizează elementele de groază ale francizei în favoarea creării unui shooter bazat pe jocul în echipă.

La fel ca în seria Left 4 Dead a lui Valve, te vei lansa într-o varietate de misiuni repetabile în care va trebui să folosești munca în echipă și comunicarea pentru a face față provocărilor din fața ta. În total, vor fi 20 de Xenomorfi diferiți, sintetici Weyland-Yutani și alți dușmani, fiecare cu propriile lor sisteme de AI.

De fiecare dată când treci la o nouă misiune, alți doi Colonial Marines te pot ajuta – aceștia putând fi jucați fie de oameni, fie de boți AI.

În ceea ce privește echipa din spate, Cold Iron este un studio cu doar 40 de angajați fondat în 2015 de către Matt Highinson și Craig Zinkievich de la Cryptic Studios. În cadrul Cryptic, cei doi au lucrat la Star Trek Online și Dungeons & Dragon Neverwinter, deci înțeleg destul de bine cu ce se mânâncă jocuri online cu un brand puternic în spate.

Singurul lucru care se știa despre Cold Iron era că lucrează la un joc din universul Aliens. Din 2018 a schimbat patru proprietari, ca acum să-și obțină din nou independența și să colaboreze cu 20th Centry Studios pentru a publica independent Fireteam.