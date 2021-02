Viața extraterestră s-ar putea ascunde sub suprafața planetei Marte

Ar putea exista viață extraterestră pe Marte la câțiva centimetri sub suprafața Planetei Roșii. Asta e posibil pe măsură ce gheața se topește și se amestecă cu un permafrost sărat, sugerează noi cercetări.

Gheața se topește câțiva centimetri sub suprafața planetei, iar apa se combină cu permafrostul. Acest lucru declanșează alunecările de teren. Liderul studiului, Dr. Janice Bishop, de la Institutul de Căutare a Inteligenței Extraterestre (Seti) din California, a declarat: „Sunt încântată de perspectiva apei lichide la scară microscopică pe Marte în medii aproape de suprafață, unde sunt prezente gheață și săruri. Asta ar putea revoluționa perspectiva noastră asupra locuinței pe Marte”.

Mediul de pe Marte a fost asemănat cu Antarctica. Dar mai multe detalii urmează să găsească roverul Perseverance, care urmează să fie lansat pe 18 februarie. Roverul a fost echipat cu un burghiu mare pentru a colecta probe de roci pentru semne de viață.

Alunecările de teren care ating peste 360 de kilometri la oră se crede că se află în spatele crestelor de pe Planeta Roșie. Aceste dungi, numite „pante recurente liniare” (RSL), pot avea o lungime de sute de metri. Dar echipa NASA spune că topirea gheții în solul superior le face vulnerabile la furtuni de praf și vânt.

Ce se ascunde sub suprafața planetei Marte?

Ca urmare, funcțiile RSL apar și se extind. În plus, apa interacționează cu lichide groase care conțin săruri de clor și sulfați. Acest lucru creează un nămol instabil care alimentează prăbușirea solului și fluxurile de suprafață.

Descoperirile se bazează pe imagini capturate de camera HiRISE a Mars Reconnaissance Orbiter – cea mai puternică trimisă pe altă planetă. Acestea arată RSL pe pante orientate spre soare în timp – și au fost confirmate de un model de computer, experimente de laborator și observații anterioare.

Același fenomen a fost observat în medii similare de pe Pământ, cum ar fi văile uscate ale Antarcticii, Marea Moartă din Israel și deșertul Atacama din Chile. Când sărurile se amestecă cu apa subterană, provoacă perturbări la suprafață – inclusiv prăbușirea și alunecările de teren.

Profesorul membru al Seti Nancy Hinman, de la Universitatea din Montana, a spus: „În timpul lucrărilor mele de teren la Salar de Pajonales, un pat de sare uscat din nordul Chile, am observat numeroase exemple de acțiune a sărurilor asupra geologiei locale. Este îmbucurător să constatăm că ar putea juca un rol și în modelarea lui Marte”, citat de Metro.co.uk.

Co-autorul dr. Merve Yesilbas, de asemenea din Seti, a declarat: „Testarea comportamentului la temperatură scăzută al permafrostului analogic al Martei în laborator cu spectroscopie în infraroșu a arătat că straturile subțiri de apă asemănătoare lichidului se formează de-a lungul suprafețelor, pe măsură ce solurile sărate se decongelează sub zero grade”.

Planeta Roșie continuă să fie dinamică și este încă în evoluție

”Modelarea comportamentului sărurilor de clor și a sulfaților, inclusiv a gipsului, la temperaturi scăzute a demonstrat cât sunt de corelate. Lichidul „la scară microscopică” poate migra în subteran pe Marte, transferând molecule de apă între sulfați și cloruri”, au explicat cercetătorii.

Testele suplimentare au relevat hidratarea subterană și mișcarea sărurilor prin sol. Dr. Bishop a spus că este „încântată” de rezultate. Proiectul a luat naștere în urma lucrărilor asupra sedimentelor din văile uscate McMurdo din Antarctica, una dintre cele mai reci și mai uscate regiuni din lume. La fel ca pe Marte, regolitul de suprafață este curățat de vânturi uscate cea mai mare parte a anului. Dar, permafrostul subteran conține gheață – iar modificările chimice par să aibă loc sub suprafață.

Co-autorul Dr. Zachary Burton, de asemenea din Seti, a declarat: „Sedimentele din văile uscate oferă un procedeu de testare excelent pentru procesele care ar putea avea loc pe Marte”.

Studiul, publicat în revista Science Advances, sugerează, de asemenea, că Marte continuă să fie dinamică – și este încă în evoluție. Are implicații pentru astrobiologie și viitoarele misiuni umane pe Planeta Roșie. Potențialul apei sub suprafața planetei în regiunile sărate de permafrost deschide noi uși pentru explorarea posibilei locuințe pe Marte, au spus cercetătorii. Anul trecut, un studiu realizat de astronomi italieni a constatat că Marte ar putea fi plin de viață în lacuri, la o milă sub polul sudic. De asemenea, au comparat sistemul complex de căi de apă cu cele din Antarctica.