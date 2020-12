Cum se poate produce oxigen din apa sărată de pe Marte și la ce ajută

Cercetătorii de la Universitatea Washington din St Louis cred că au descoperit un nou sistem care ar putea extrage cantități semnificative de oxigen și hidrogen din depozitele de apă sarată prezente pe suprafața lui Marte.

Procesul de electroliză ar putea chiar îmbunătăți sistemele similare pe Pământ, spun ei. „Electrolizorul nostru de apă sărată marțiană modifică radical calculul logistic al misiunilor pe Marte și nu numai”, spune Vijay Ramani, profesor de inginerie chimică la Universitatea Washington din St Louis și coautor al lucrării care a fost publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences. „Această tehnologie este la fel de utilă pe Pământ, unde folosește oceanele ca sursă viabilă de oxigen și combustibil”, adaugă el.

Pentru a simula suprafața marțiană, echipa a testat sistemul la -36 de grade Celsius. Rezultatele au fost impresionante. Sistemul poate produce de 25 de ori cantitatea de oxigen ca și Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) fixat pe roverul Perseverence al NASA, care se îndreaptă spre Marte chiar acum, potrivit echipei.

În mod ciudat, impuritățile prezente în apa de pe Marte ar putea, de fapt, să ajute

„Impuritățile prezente în apa de pe Marte împiedică înghețarea apei și, de asemenea, îmbunătățesc performanțele sistemului electrolizator, prin scăderea rezistenței electrice”, a afirmat cercetătorul de știință și coautor al lucrării, Shrihari Sankarasubramanian.

Echipa intenționează acum să implementeze sistemul pentru a produce hidrogen și oxigen din apă sărată impură, alimentată înapoi pe Pământ. Oxigenul dintr-un astfel de sistem ar putea ajunge să creeze oxigen la cerere în submarine sau alte nave de explorare a adâncimilor.

O nouă privire asupra asteroizilor antici marțieni sugerează că Planeta Roșie avea apă lichidă cu sute de milioane de ani mai devreme decât am știut. Asta ar fi cu adevărat o surpriză despre planeta Marte.

Oamenii de știință știu de mult că meteoriții NWA 7034 și NWA 7533, care au aterizat în deșertul Sahara cu ani în urmă, au venit aici de pe Marte. Astfel, cercetând istoria meteoriților, oamenii de știință ai Universității din Tokyo spun acum că au găsit semne de oxidare – sugerând că apa era prezentă – de acum 4,4 miliarde de ani, potrivit unei cercetări publicate recent în revista Science Advances.