Vești bune pentru români: ce se întâmplă cu aplicația Ghișeul.ro

Aplicația mobilă Ghişeul.ro va fi lansată în primăvara anului viitor, în urma unui parteneriat între Mastercard și Autoritatea pentru Digitalizarea României, a declarat Octavian Oprea, președintele instituției.

Aceasta va permite cetățenilor români să se autentifice folosind datele biometrice, fiind prima aplicație administrată de către stat care permite acest lucru.

„Estimăm că în luna martie sau în luna aprilie a anului viitor va fi gata aplicația mobilă a platformei Ghişeul.ro. Am ales să punem în vârful listei de priorități această aplicație mobilă pentru că, în urma studiilor pe care le-am efectuat, peste 70% dintre utilizatori folosesc Ghişeul.ro de pe telefonul mobil. Colegii de la Mastercard au venit alături de noi și ne-au ajutat în dezvoltarea acestei aplicații. Va fi o aplicație unică pentru instituțiile publice din România deoarece, printre multe funcționalități, va oferi posibilitate cetățeanului de a se loga cu datele biometrice, ceea ce este un lucru extraordinar. În viitor, avem în plan să aducem cât mai multe servicii publice în Ghişeul.ro”, a menționat Octavian Oprea.

Aplicația va fi disponibilă atât pentru telefoanele cu Android, cât şi pentru iOS.

Prima universitate înscrisă în program

O premieră este faptul că Academia de Studii Economice din București a decis să este prima universitate înrolată în platforma.

„O mare realizare ar fi faptul că am adus Academia de Studii Economice din București în Ghişeul.ro. Este prima universitate înrolată în platformă. De aproximativ două săptămâni, studenții Academiei de Studii Economice din București își pot plăti prin platforma Ghişeul.ro taxele de școlarizare și așa mai departe. Noi am luat decizia, odată cu intrarea platformei Ghişeul.ro în portofoliul Autorității pentru Digitalizarea României, să transformăm platforma Ghişeul.ro într-un hub la care are acces orice entitate privată. Practic, orice aplicație din România care prestează niște servicii de utilitate publică sau orice aplicație din România care dorește să utilizeze mecanismul de autentificare al platformei Ghişeul.ro, în urma unui audit de securitate, se poate interconecta cu platforma. Pentru moment, aceste servicii sunt gratuite, dar vedem pe viitor”, a adăugat Oprea.